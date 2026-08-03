Un robo en un barrio privado de Roca dejó al descubierto mucho más que un botín escondido. La investigación siguió un insólito rastro de cajas de calzado abandonadas durante la fuga, llegó hasta una vivienda de barrio Mosconi y, cuando la Policía ingresó con una orden judicial, no solo encontró parte de los objetos robados: también apareció una moto con pedido de secuestro por robo.

Todo comenzó durante la noche del sábado, cuando delincuentes irrumpieron en una vivienda ubicada en el barrio Grand Park, sobre calle Viterbori. Tras violentar el inmueble, se llevaron tres televisores, dos iPhone 11, camperas, pantalones, zapatillas y una gran cantidad de calzado que estaba guardado en un contenedor en el exterior de la propiedad.

El robo ocurrió dentro de un barrio privado que cuenta con seguridad privada que no se enteró de nada. Sin embargo, la investigación apunta a que los autores aprovecharon un sector del perímetro donde actualmente se ejecutan obras de agua potable. Esa es, por ahora, una de las principales hipótesis sobre el lugar por el que ingresaron y escaparon.

En la vivienda allanada también encontraron una moto robada

Mientras la víctima intentaba dimensionar las pérdidas, los policías comenzaron a recorrer la zona. Primero encontraron una caja de calzado abandonada. Después aparecieron más envoltorios y restos de cajas sobre calle Huechulafquen. El recorrido continuó varios metros hasta que todas las pistas llevaban al mismo lugar: una vivienda ubicada en las inmediaciones.

Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento. Y las sospechas terminaron confirmándose. En el interior de la casa fueron secuestrados once pares de calzado, entre zapatillas deportivas, botas, sandalias y suecos de distintas marcas, además de jeans, remeras y dos bolsos que coincidían con los denunciados por la víctima del robo.

Pero el procedimiento todavía guardaba una sorpresa. Durante la inspección, los efectivos hallaron una moto cuyo chasis registraba un pedido de secuestro vigente por otro robo denunciado semanas atrás.

El hallazgo obligó a abrir una segunda línea de investigación. Por disposición de las fiscalías intervinientes, todos los elementos fueron secuestrados y el ocupante de la vivienda, un hombre de 36 años, quedó vinculado a la causa por el delito de encubrimiento en ambas causas.