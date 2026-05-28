Un Peugeot 208 que tenía pedido de secuestro vigente desde Neuquén fue detectado mientras circulaba por las calles de Cipolletti gracias al monitoreo de las cámaras del 911 RN Emergencias. El vehículo fue seguido en tiempo real por operadores de videovigilancia y finalmente interceptado por efectivos de la Comisaría 24°, que lo trasladaron a la unidad policial junto a su conductor.

Todo comenzó cerca de las 17:30, cuando el personal del centro de monitoreo observó el paso del auto en la esquina de Perón e Yrigoyen, una de las zonas más transitadas de la ciudad. A simple vista parecía un vehículo más en medio del movimiento habitual, pero al verificar la patente en el sistema SIFCOP apareció un dato explosivo: el Peugeot tenía pedido de secuestro activo desde el 1 de abril de 2026 por disposición del Juzgado Civil N°2 de Neuquén.

A partir de ese momento se activó un seguimiento minucioso desde las cámaras urbanas. Los operadores comenzaron a registrar cada movimiento del rodado mientras avanzaba por calle Perón hacia el norte. Primero fue visualizado en la intersección con Alem y, minutos después, volvió a aparecer en Perón y Bolivia.

El auto fue secuestrado por el personal de la Comisaría 24°

Sin embargo, la tensión aumentó cuando el conductor giró por calle Venezuela hacia el este y el vehículo salió del alcance de las cámaras. Pese a eso, toda la información ya había sido transmitida a la Comisaría 24°, cuyos efectivos desplegaron tareas de prevención y localización en distintos sectores de Cipolletti.

Finalmente, cerca de las 17:38, los policías lograron interceptar el Peugeot y trasladarlo a la unidad policial. Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, el conductor de origen uruguayo, únicamente tenía en su poder la póliza del seguro y no contaba con otra documentación del vehículo.

Por disposición de la fiscalía de turno, el auto fue secuestrado y se notificó a la Justicia de Neuquén. Además, se inició un legajo por encubrimiento al que quedó vinculado el hombre uruguayo.