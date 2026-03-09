Dos motociclistas que circulaban sin casco y cortaron semáforos fueron detectados por las cámaras del Sistema Integral de Prevención del Delito ubicadas en Cipolletti. Luego de un procedimiento policial se detectó que una de las motos había sido robada en enero en Neuquén. La persecución policial arrancó en cercanías de la sede de la Universidad del Comahue y terminó cerca de Isla Jordán.

Todo comenzó durante la tarde de domigo, cerca de las 16.13, cuando los operadores recibieron el alerta de las cámaras con IA. Llamó la atención que dos motos circulaban juntas juntas por la zona de avenida Perón e Irigoyen. En una iba un conductor vestido completamente de negro con casco blanco. En la otra se trasladaban dos hombres: el conductor llevaba una campera blanca con capucha y el acompañante un buzo rojo. Ninguno de los dos tenía casco.

La escena llamó la atención porque las motos se movían juntas, cortaban semáforos y pretendían salir de la ciudad. Además, parecían atentos a lo que ocurría alrededor, como nerviosos, mirando para todos lados. Además, uno de los pasajeros llevaba una mochila negra. Por eso, mientras los operadores seguían sus movimientos desde las cámaras, se alertó a un móvil de la Comisaría 4° que ya patrullaba el sector.

Minutos después, a las 16.17, otra cámara ubicada en la zona de Ruta 22 y Julio Dante Salto volvió a registrar a los sospechosos. En ese momento no respetaron el semáforo y cruzaron entre los vehículos que transitaban por la ruta. A partir de ahí comenzó un seguimiento más preciso. Desde el centro de monitoreo fueron informando en tiempo real el recorrido de los motociclistas mientras tomaban por Julio Dante Salto en dirección a Isla Jordán. El patrullero que se dirigía al lugar logró ubicarlos en ese sector.

Cuando los policías intentaron detenerlos, los ocupantes de la moto aceleraron y trataron de escapar. Así se desató una breve persecución que terminó a la altura de la Policía Montada, donde finalmente fueron interceptados. Recién entonces apareció el dato que terminó de explicar la situación. Al revisar los datos de las motos en los sistemas oficiales, la Honda CB190 figuraba con pedido de secuestro vigente por un hurto denunciado el 26 de enero en la ciudad de Neuquén.

El procedimiento terminó con las dos motocicletas secuestradas y los ocupantes demorados para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes. Mientras tanto, la investigación deberá determinar qué relación tenían los sospechosos con el vehículo robado y si hubo participación en otros hechos similares en la región.