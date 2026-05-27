Lo que empezó como un robo dentro de un boliche terminó en un operativo policial armado a través de Facebook. Una joven de Cipolletti descubrió que el iPhone 15 Pro Max que le habían robado durante la noche ya estaba publicado para la venta en redes sociales, pactó un encuentro con la supuesta vendedora y, con acompañamiento policial, logró recuperar el teléfono. Una mujer fue notificada por encubrimiento.

Todo comenzó durante la madrugada del sábado en The Club 23, el local bailable ubicado sobre la rotonda de las rutas 22 y 151. Según denunció la víctima, allí le sustrajeron un iPhone 15 Pro Max color azul titanio, uno de los modelos más costosos del mercado.

La joven realizó la denuncia formal en la Comisaría Cuarta de Cipolletti y, cuando parecía que el teléfono ya había desaparecido del mapa, apareció una pista inesperada: el aparato estaba siendo ofrecido a la venta en Facebook.

Lejos de resignarse, la damnificada decidió avanzar por su cuenta y pactó un encuentro con la persona que ofrecía el celular. Pero esta vez no fue sola. Solicitó acompañamiento policial y efectivos de la Comisaría 32° de Cipolletti montaron un operativo en la intersección de Mengelle y avenida La Plata.

Cuando llegaron al lugar, los uniformados identificaron a una mujer que tenía el teléfono en su poder. El iPhone fue reconocido inmediatamente por la propietaria, que pudo acreditar la titularidad del aparato ante los efectivos policiales.

La sospechosa fue trasladada a la unidad policial y notificada por el delito de encubrimiento, figura que se aplica cuando una persona posee o intenta comercializar elementos provenientes de un ilícito. Por el momento, la investigación intenta determinar cómo llegó el teléfono a sus manos y si sabía que había sido robado. Mientras tanto, el celular fue restituido a su dueña.