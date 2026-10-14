Durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre, personal de la Policía del Neuquén realizó un procedimiento en el que se secuestraron 25 gramos de cannabis sativa y 33 gramos de clorhidrato de cocaína, luego de identificar un vehículo en el que se movilizaban tres personas adultas.

El operativo se inició pasada la medianoche, a partir de un requerimiento de la División Centro de Monitoreo Urbano, que solicitó la intervención de efectivos de la Comisaría 18° para verificar un Volkswagen Gol Power cuyos ocupantes presuntamente estarían comercializando estupefacientes.

Al arribar al sector, los uniformados localizaron el rodado sobre calle Venado Tuerto, con la colaboración de personal de la Comisaría 21°. Allí identificaron a la conductora, una mujer mayor de edad, y a otros dos hombres que la acompañaban.

Durante el procedimiento, la mujer exhibió voluntariamente elementos que llevaba entre sus pertenencias, entre ellos recipientes con sustancias de características compatibles con estupefacientes.

Posteriormente, efectivos de Antinarcóticos realizaron el secuestro de las sustancias, que totalizaron 25 gramos de cannabis sativa y 33 gramos de clorhidrato de cocaína.

Por disposición de la Fiscalía de Narcomenudeo, se iniciaron las actuaciones correspondientes, la mujer fue demorada y notificada por una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

En tanto, los dos hombres fueron demorados para la verificación de sus antecedentes. Asimismo, se dispuso el secuestro del vehículo para realizar una requisa posterior.

El procedimiento contó con la intervención coordinada de distintas dependencias policiales y personal especializado, en el marco de las tareas de prevención y lucha contra el narcomenudeo en la ciudad de Neuquén.