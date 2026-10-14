Dos hombres que se encontraban en un restaurante de Villa Pehuenia despertaron sospechas. Cuando los efectivos de la Policía les pidieron sus documentos, ambos dijeron que no tenían, por lo que comenzaron a investigar su situación en el país.

El hecho ocurrió este martes 13 de octubre, cuando personal de la Comisaría Nº 47 recibió un aviso sobre la presencia de los dos hombres en el lugar. Al llegar, los policías los identificaron y confirmaron que eran de nacionalidad venezolana.

Ante la falta de documentación, los efectivos realizaron consultas para conocer su situación migratoria. La respuesta fue que no había registros de su ingreso a la Argentina, por lo que dieron intervención a Gendarmería Nacional.

Luego, los dos hombres fueron trasladados al paso internacional Icalma, donde quedaron a disposición de personal de Migraciones. Tras los controles, les dieron un plazo de tres días para regularizar su situación en la ciudad de Neuquén.

El procedimiento se realizó con la intervención de las autoridades correspondientes y de acuerdo con la Ley Nacional de Migraciones. Ahora, ambos deberán resolver su situación migratoria dentro del plazo establecido.