La fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega formularon cargos el sábado a un hombre, E.G.O. por tener droga para comercializar, luego de que la policía lo interceptara tras una maniobra indebida y secuestrara en su poder más de 87 gramos de cocaína, cannabis y un inhibidor de señales.

Javega explicó que el procedimiento ocurrió horas antes de la audiencia, durante la madrugada, cuando personal policial que patrullaba las inmediaciones de las calles Casimiro Gómez y Cabellera del Frío advirtió que un Volkswagen Vento realizó una maniobra indebida.

Según expuso el asistente letrado, el conductor no acató inicialmente las señales policiales para detener la marcha, por lo que los efectivos finalmente interceptaron el vehículo en el sector de la toma “El Nido”, ubicada en el extremo oeste de la ciudad de Neuquén.

Qué había en el interior del auto

La fiscal Moreira señaló que durante el palpado preventivo de E.G.O., los efectivos encontraron envoltorios con sustancias estupefacientes. Personal del departamento de Antinarcóticos constató que se trataba de aproximadamente 87 gramos de clorhidrato de cocaína dividida en tres paquetes y 1,24 gramos de cannabis.

En la una requisa del vehículo, también se secuestraron dos teléfonos celulares, un inhibidor de señales y una remera con manchas rojizas, cuyo análisis estaba pendiente.

De ese modo, los representantes de la fiscalía de Narcocriminalidad atribuyeron al imputado el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (artículo 5, inciso “c”, de la Ley 23.737). Además, solicitaron cuatro meses para desarrollar la investigación, presentaciones semanales ante una comisaría y el embargo del vehículo.

Qué resolvió el juez

La defensa cuestionó la calificación legal y sostuvo que, por el momento, no había elementos suficientes para acreditar que la droga estuviera destinada a la venta.

Al resolver, el juez coincidió con esa interpretación: consideró que, si bien la cantidad de cocaína secuestrada era significativa, faltaban otros elementos para establecer que estuviera destinada a la comercialización.

En consecuencia, tuvo por formulados los cargos por tenencia simple de estupefacientes, en carácter de autor.

El magistrado fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, dispuso la libertad de E.G.O. y ordenó que se presente todos los martes en una comisaría de Plottier. Como pidió la fiscalía, también dispuso el embargo del automóvil.