El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de cómo avanza la Avenida Mosconi, obra central que transformará el mapa vial de la capital provincial.

En primer lugar, se refirió a la iniciativa del Ejecutivo para que los vecinos propongan un nombre alternativo para la obra: “Se puede votar en la página de la Municipalidad, esto surgió a partir de un pedido de los frentistas y comerciantes en las reuniones que hicimos cuando empezaron los trabajos”.

En otro momento, Alejandro Nicola hizo referencia a la construcción de los pilotes del viaducto. “Hace unos días habilitamos la circulación por carriles externos en el sector para que el tránsito sea directo a Cipolletti, y los dos carriles internos que entran a la ciudad se elevan para circular por arriba del viaducto”, sostuvo.

En ese sentido dijo que eso “permite cruces internos y estamos iniciando la construcción de 48 pilotes en total que hay que construir; serán de un metro y medio de diámetro, 15 metros de profundidad, 1100 kilos pesa cada pilote. Después se baja una armadura de hierro cilíndrica, de dos centímetros cada hierro, se hormigona, son 20 metros cúbicos de hormigón”.

“Vamos a empezar a ver este trabajo. Se estima un pilote por día, son casi dos meses de trabajo de hacer los pilotes. Son los que soportan las vigas del viaducto”, manifestó.

Además, el funcionario municipal comentó: “Esto es lo último que vamos a habilitar. En paralelo cuando se terminan los primeros se empiezan a hacer los cabezales que unifican de a cuatro o cinco pilotes, y arriba de eso va el apoyo de las vigas. Parte por parte lo último que se hace es hormigonar la carpeta y arriba el pavimento, después iluminación. Es lo más complejo del sector que es el armado del viaducto”, y estimó que “en diciembre estará terminado”.

“Vamos avanzando con otro frente, ya terminamos los carriles externos, ahora estamos con los carriles de ingreso a la ciudad. Después iluminación, veredas, que vamos a ir haciendo en paralelo con la construcción del viaducto”, concluyó Nicola.

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