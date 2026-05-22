Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1.052, en el tramo comprendido entre Chimpay y Chelforó. El hecho ocurrió pasadas las 9 horas y fue advertido por personal policial que acudió al lugar tras tomar conocimiento del siniestro.

Al llegar, los efectivos constataron que el rodado involucrado era un Renault Fluence en el que viajaba una familia oriunda de Lamarque: una mujer de 31 años, un hombre de 51 y dos menores de 8 y 1 año respectivamente. Según se informó, el automóvil circulaba en dirección al Alto Valle cuando, en medio de una maniobra de sobrepaso realizada por un camión con patente chilena que no pudo ser identificado, la conductora perdió el control del vehículo.

Como consecuencia, el rodado terminó despistando hacia la banquina contraria, aunque sin llegar a volcar. El impacto generó preocupación por la presencia de los dos menores, quienes fueron trasladados de manera preventiva al hospital de la zona para descartar lesiones de gravedad. Los adultos recibieron asistencia en el lugar y no presentaban heridas de consideración.

En el hecho intervino personal de Seguridad Vial de Choele Choel, que trabajó para garantizar el fluido tránsito vehicular por el sector y evitar nuevos incidentes. La circulación en la Ruta 22 se mantuvo con demoras mientras se realizaban las tareas de control y asistencia.

Las autoridades remarcaron que la Ruta Nacional 22 concentra un alto flujo vehicular y que las maniobras imprudentes suelen derivar en siniestros graves. Por ello, insistieron en la necesidad de respetar las normas de tránsito, mantener la distancia de seguridad y evitar sobrepasos riesgosos en sectores de alta circulación.

La Fiscalía de turno inició una investigación para determinar las responsabilidades y evaluar las pericias técnicas realizadas en el lugar. Mientras tanto, los equipos médicos continúan monitoreando la evolución de los menores internados de manera preventiva, quienes permanecen bajo observación en el hospital de la zona.