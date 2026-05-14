Un hombre de 88 años murió este jueves por la tarde tras un brutal despiste seguido de vuelco sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de Choele Choel. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 935 cuando la camioneta en la que viajaba junto a una mujer de 82 años perdió el control y terminó volcando. La víctima falleció en el lugar, mientras que la acompañante resultó herida.

El siniestro se registró alrededor de las 16:25 y movilizó rápidamente a personal policial y equipos de Seguridad Vial de Choele Choel y Río Colorado, que acudieron de urgencia tras el alerta emitido por la Comisaría Octava.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una camioneta Ford Ecosport volcada a un costado de la ruta. Según se informó, el vehículo había partido desde Bariloche y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires.

El impacto fue devastador para el conductor, un hombre de 88 años que perdió la vida como consecuencia del vuelco. La mujer que lo acompañaba, de 82 años, sufrió lesiones y recibió asistencia inmediata mientras se desplegaba el operativo sobre la ruta. Por el momento se investigan las causas que provocaron el despiste.

La tragedia volvió a encender la preocupación por los accidentes sobre la Ruta 22. Mientras avanzan las pericias para determinar cómo ocurrió el siniestro, las autoridades confirmaron que ya se dio aviso a los familiares de la víctima fatal, en otra jornada marcada por el dolor y la tragedia sobre las rutas rionegrinas.