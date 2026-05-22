El diputado nacional Aníbal Tortoriello salió al cruce de las declaraciones de Facundo López, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, quien lo había acusado de votar en el Congreso a favor de la reducción de los descuentos por Zona Fría en las boletas de gas.

“Para que los rionegrinos no sean confundidos ni manipulados, quiero aclarar que el subsidio a la zona patagónica se mantiene para toda la población, tal como se venía realizando. Nada cambió”, afirmó Tortoriello.

El legislador calificó de “falsas” las afirmaciones de López y sostuvo que utilizar un tema sensible como el costo del gas “solo para desprestigiar la imagen de un competidor político es denigrante”. Además, cuestionó la gestión provincial al señalar que “tras 14 años de gobierno, los miserables sueldos que pagan a miles de trabajadores públicos resultan una actitud impune, burlesca y humillante”.

Tortoriello remarcó que la sociedad demanda que los dirigentes “se dediquen a solucionar los reales problemas de la gente” y acusó al oficialismo provincial de “usar el cargo para denostar a eventuales competidores políticos”. “Al no tener nada bueno que mostrarles a los rionegrinos luego de largos años de gobierno, solo les queda el recurso de intentar opacar a sus competidores”, agregó.

El cruce entre López y Tortoriello se da en el contexto del debate por la vigencia de los subsidios a la zona fría, un beneficio que impacta directamente en las tarifas de gas de miles de familias patagónicas y que se convirtió en eje de disputa política en Río Negro.