Llegó una grúa para retirar el camión volcado en Plottier, pero persisten las demoras

El retiro del camión que volcó durante la mañana de este miércoles mantiene demoras en el tránsito cerca de la rotonda de Capex, en Plottier. Alrededor de las 17 llegó una grúa para comenzar las maniobras destinadas a enderezar y sacar el vehículo del sector.

El transporte llevaba un cargamento de gaseosas y se dirigía a una distribuidora de bebidas en Senillosa. Había salido de Virrey del Pino, en la provincia de Buenos Aires, y volcó sobre su lateral derecho al tomar una curva de conexión entre la bajada de la Autovía Norte y el trazado que conduce hacia la Ruta Nacional 22.

El vuelco provocó un derrame de combustible y aceite

Además de las complicaciones para circular, el accidente dejó combustible y aceite derramados en la zona. El camión quedó atravesado sobre uno de sus laterales, por lo que fue necesario disponer de maquinaria pesada para retirarlo.

El transporte llevaba un cargamento de gaseosas y se dirigía a una distribuidora de bebidas en Senillosa

El conductor y su acompañante lograron salir por sus propios medios. El personal de emergencia los evaluó en el lugar y ninguno necesitó traslado hospitalario.

Las maniobras mantienen demoras en la circulación

La llegada de la grúa permitió avanzar con las tareas de remoción durante la tarde. Sin embargo, mientras continúen los trabajos, el tránsito en las inmediaciones de la rotonda de Capex puede registrar demoras. Varias camionetas continuaban retirando botellas del lugar.

El operativo busca liberar el sector y recuperar la circulación habitual en uno de los enlaces viales de Plottier que conecta la Autovía Norte con la Ruta Nacional 22.