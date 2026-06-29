Un camión se incendió este lunes sobre la Ruta Nacional 22, en el ingreso a la ciudad de Zapala. En el lugar trabajan Bomberos, efectivos de la Policía del Neuquén y personal de seguridad vial para controlar las llamas, resguardar la zona y ordenar el tránsito.

El siniestro afectó a un camión Scania con dominio chileno, que transportaba aceite comestible desde Rosario con destino a la ciudad chilena de Chillán. A pesar de la magnitud del incendio, no hubo personas heridas y únicamente se registraron daños materiales totales sobre el acoplado.

Qué ocurrió en la Ruta 22

Según informó a Mejor Informado el subcomisario de Bomberos de Zapala, Juan Parra, el conductor, un joven de 24 años, relató que mientras circulaba por la Ruta 22 escuchó un ruido. Al detener la marcha y descender del vehículo advirtió que el acoplado ya estaba envuelto en llamas.

A partir de ese momento se montó un operativo para controlar el fuego, resguardar la zona y ordenar el tránsito en uno de los accesos más transitados del centro de la provincia.

Las tareas de extinción finalizaron alrededor de las 20:50, aunque los equipos de emergencia continuaban realizando trabajos de enfriamiento para evitar una posible reactivación del incendio.

El operativo continúa sobre la Ruta 22

El incendio movilizó a los equipos de emergencia, que trabajaron durante varias horas para extinguir completamente las llamas y garantizar la seguridad de quienes circulaban por el sector.

Mientras se desarrolló el operativo, el tránsito presentó demoras y restricciones parciales debido a la presencia de los móviles de emergencia sobre la calzada.