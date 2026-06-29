Con fuertes acusaciones cruzadas, este lunes finalizaron los alegatos del juicio por el homicidio de Nahuel Vera, asesinado en diciembre de 2022 en el barrio 2 de Febrero. La Fiscalía y la querella pidieron que el imputado sea declarado culpable por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que la defensa solicitó su absolución por el beneficio de la duda. El veredicto se conocerá el jueves 2 de julio.

Durante su alegato, el fiscal Martín Pezzetta sostuvo que el acusado actuó por "justicia por mano propia". Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, intervino cuando su hijo menor peleaba con Vera en la vía pública y, aprovechando la situación, le disparó cuatro veces: primero en el rostro y luego tres veces por la espalda cuando la víctima ya estaba en el piso.

Para sostener esa acusación, el fiscal destacó que existen testimonios presenciales, pericias realizadas en la escena, el informe de autopsia y la declaración de un niño en Cámara Gesell. Incluso remarcó que los dibujos realizados por el menor coincidieron con las pruebas científicas y reforzaron la reconstrucción del crimen.

"El acusado mató a Nahuel Vera. Así lo afirman testigos presenciales, así lo dicen las pruebas objetivas. Le efectuó cuatro heridas de arma de fuego con dos armas, una calibre 38 milímetros y una escopeta. Primero los hirió en la cara. Luego, con la víctima ya en el piso, le efectuó tres disparos más por la espalda, a corta distancia”, relató el fiscal.

Por su parte, la querellante Luciana Chianeses, representante del padre de Nahuel Vera, adhirió al planteo de la Fiscalía y afirmó que la defensa intentó alejar al imputado de la escena. "Los homicidios dejan rastros", sostuvo, al señalar que las pruebas, la autopsia y el relato del niño apuntan en la misma dirección.

En cambio, el defensor Rodrigo Racca cuestionó la validez del testimonio del menor al considerar que pudo haber sido influenciado por su entorno familiar. Además, remarcó que nunca se secuestraron las armas ni los proyectiles utilizados y sostuvo que Vera tenía otros conflictos personales, por lo que pudo haber sido atacado por personas que nunca fueron identificadas.

Con los alegatos concluidos, el juicio ingresó en su etapa decisiva. El Tribunal deberá determinar si las pruebas presentadas durante el debate son suficientes para declarar culpable al acusado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego. El veredicto será anunciado el jueves mediante una audiencia virtual.