La Policía del Neuquén secuestró droga y otros elementos prohibidos durante una requisa de rutina en la Alcaldía de la Comisaría 46° Los Álamos, en la ciudad de Plottier. El procedimiento terminó con dos internos imputados por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

El operativo se realizó durante un control preventivo dentro de la unidad de detención. Allí, los efectivos encontraron envoltorios con una sustancia vegetal, comprimidos cuyo origen aún no fue determinado y presuntas bebidas alcohólicas de elaboración casera, ocultos en distintas celdas.

Posteriormente, el Departamento Antinarcóticos confirmó mediante pruebas de campo que la sustancia vegetal correspondía a cannabis sativa (marihuana). Aunque la cantidad secuestrada fue reducida, la legislación vigente considera una falta grave la tenencia de estupefacientes dentro de establecimientos de detención.

El procedimiento terminó con dos internos imputados

De acuerdo con la información oficial, los dos internos identificados como responsables quedaron imputados por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737.

Además del proceso judicial que pueda iniciarse, ambos serán alcanzados por sanciones disciplinarias previstas en la normativa penitenciaria, debido al ingreso y tenencia de elementos prohibidos dentro de la alcaldía.

Qué elementos fueron secuestrados

Durante la requisa, el personal policial retiró de circulación:

Envoltorios con marihuana , confirmada por Antinarcóticos.

, confirmada por Antinarcóticos. Comprimidos cuyo contenido será determinado mediante pericias.

cuyo contenido será determinado mediante pericias. Presuntas bebidas alcohólicas de elaboración casera, cuya presencia también está prohibida en establecimientos de detención.

No se informaron incidentes durante el procedimiento y no hubo personas lesionadas.

Cómo sigue la causa

La investigación continuará con las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los internos imputados.

Mientras tanto, las sustancias secuestradas quedaron a disposición de la Justicia y las autoridades penitenciarias avanzarán con las sanciones disciplinarias previstas por la normativa vigente para este tipo de infracciones.