Se inauguró este sábado la puesta en valor del Parque Lineal Pocahullo y del renovado Skate Park de San Martín de los Andes, obras estratégicas para la integración urbana y la recuperación de espacios públicos vinculados al entorno natural de la ciudad. La obra demandó una inversión de $775 millones.

El acto contó con la participación de las ministras de Infraestructura, Tanya Bertoldi y de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; el intendente Carlos Saloniti; y vecinos y miembros de la Asociación de Skate de los Andes (ASA).

La inauguración incluyó además una jornada abierta con propuestas culturales, recreativas y deportivas para toda la comunidad. Durante la tarde se realizaron exhibiciones y actividades de skate y patín, intervenciones de graffiti en vivo y presentaciones musicales de artistas locales, acompañando la apertura oficial de un nuevo espacio pensado para el encuentro, la recreación y el disfrute al aire libre.

Bertoldi señaló que “hay una decisión del gobernador Rolando Figueroa de invertir en infraestructura y de planificar las obras a partir de las demandas que surgen en cada territorio. Una decisión de no sólo terminar la pista de skate, de terminar la Plaza de la Memoria que es parte de nuestra historia, de terminar la Plaza Güemes. Pero en San Martín de los Andes también estamos haciendo un nuevo CPEM, estamos por empezar una EPET. Cuando accedíamos veíamos los avances que tiene la Escuela Integral 3, estamos iniciando la obra del edificio del Centro de Iniciación Artística”.

Agregó que en “San Martín de los Andes también estamos repavimentando la Ruta 48, estamos empezando la ruta de acceso a Meliquina y de Lolog”.

Sobre el nuevo espacio



El Parque Lineal Pocahullo se desarrolló sobre ambas márgenes del arroyo a lo largo de su paso por el casco urbano de la ciudad y consiste en un conjunto de intervenciones urbanísticas destinadas a integrar el curso de agua y sus márgenes al resto de San Martín de los Andes.

El proyecto apunta a potenciar el perfil turístico de la localidad mediante la recuperación y protección del paisaje hídrico y la generación de nuevos espacios para actividades recreativas, deportivas y turísticas.

La segunda etapa de la obra incorporó estaciones deportivas y de descanso, juegos para niños, miradores y sectores de contemplación distribuidos a lo largo del recorrido. Además, se ejecutaron nuevas sendas peatonales y ciclísticas sobre ambas márgenes del arroyo, integradas mediante nuevos puentes destinados a la circulación peatonal y ciclista.

El proyecto integral contempla la consolidación de circuitos de movilidad sustentable y espacios de encuentro para vecinos y visitantes, promoviendo una mayor conectividad entre distintos sectores de la ciudad y mejorando el acceso a atractivos urbanos y naturales.

Además de recuperar un espacio público central para San Martín de los Andes, la iniciativa incluyó la puesta en valor paisajística del corredor del arroyo mediante forestación, equipamiento urbano y sectores destinados a actividades culturales, recreativas y deportivas, fortaleciendo así la calidad de vida de la comunidad y consolidando nuevos espacios de uso público para residentes y turistas.