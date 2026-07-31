Un nuevo siniestro vial se registró durante este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 151, en cercanías de Catriel. Un camión cargado con arena destinada a Vaca Muerta volcó sobre la banquina luego de que su conductor intentara esquivar un pozo de grandes dimensiones en la calzada.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 113, en la zona de Medanito. Según relató el conductor del camión circulaba por el sector cuando advirtió el deterioro del pavimento. Debido a que otro vehículo transitaba en sentido contrario, debió realizar una maniobra hacia la derecha para evitar caer en el pozo.

“Vi que hay un pozo muy grande y como venía otro camión de frente tuve que esquivarlo hacia la derecha. La banquina está muy descalzada y con barro y el camión se me fue. Está explotada esta ruta”, explicó el conductor, un joven de 25 años con domicilio en la provincia de San Juan a Catriel 25 Noticias.

Tras la maniobra, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcando sobre la banquina. El camión transportaba arena destinada a la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. El conductor fue asistido en el lugar por Bomberos Voluntarios de Catriel, mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del hospital.

Como consecuencia del siniestro, la Ruta 151 permaneció interrumpida durante aproximadamente una hora. En el operativo también participaron efectivos policiales y personal de Protección Civil Municipal, quienes trabajaron para garantizar la seguridad en la zona y restablecer la circulación vehicular.