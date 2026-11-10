Una persecución policial a un camionero que escapó de un control en Jacobacci y manejaba con 0,781 gramos de alcohol en sangre terminó con una joven integrante de la Policía de Río Negro gravemente herida. La agente cayó sobre el asfalto mientras participaba del operativo en la Ruta 23 y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital de Roca. Las primeras informaciones indican que intentó descender del patrullero cuando todavía estaba en movimiento, aunque las circunstancias del episodio son materia de investigación.

Todo comenzó alrededor de las 2:50 de la madrugada del lunes, cuando efectivos de la Comisaría 14° de Jacobacci detectaron que un camión Mercedes Benz había escapado de un control policial. Lejos de detenerse, el conductor aceleró y emprendió la marcha en dirección a Maquinchao, mientras los uniformados iniciaban una persecución para intentar interceptarlo.

La fuga no terminó allí. El camionero continuó su recorrido de casi 140 kilómetros y evadió las indicaciones policiales, lo que obligó a coordinar un operativo con efectivos de otras dependencias. La persecución avanzó por la Ruta 23 y puso en movimiento a personal de Jacobacci y Los Menucos.

En ese contexto se produjo el episodio más preocupante de la madrugada. Una joven policía que participaba del procedimiento cayó de uno de los patrulleros y golpeó violentamente contra el asfalto. Las primeras versiones indican que habría intentado bajarse del móvil cuando todavía estaba en movimiento. La maniobra terminó con una caída de consecuencias importantes y obligó a activar la asistencia sanitaria.

La agente fue auxiliada y posteriormente trasladada de urgencia al hospital Francisco López Lima de General Roca. Su estado de salud y el diagnóstico preciso de las heridas no fueron informados oficialmente. Mientras tanto, las circunstancias en las que se produjo la caída deberán ser esclarecidas para determinar exactamente qué ocurrió dentro del operativo.

La detención

La persecución al camión tuvo su desenlace cerca de las 3:35, en el acceso a Los Menucos, a la altura del kilómetro 271 de la Ruta 23. Allí se había dispuesto una barricada con participación de la Comisaría 18° y el Cuerpo de Seguridad Vial. Cuando el vehículo se aproximaba, sufrió un despiste y terminó siendo interceptado por los efectivos de Jacobacci que venían en persecución.

El conductor era el único ocupante del Mercedes Benz. Fue identificado y quedó a disposición de las actuaciones policiales y judiciales. Más tarde, a las 5:13, le practicaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,781 gramos de alcohol por litro de sangre. Una cifra que no deja margen para interpretaciones: circulaba alcoholizado y en una provincia donde rige la tolerancia cero para quienes conducen.