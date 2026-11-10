Ahora van por la Ruta 23: intendentes exigen obras urgentes y reclaman el puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu

Los intendentes de la Región Sur de Río Negro elevaron un fuerte reclamo al Gobierno nacional para que avance con obras urgentes sobre la Ruta Nacional 23, al advertir que el deterioro de distintos tramos compromete la seguridad vial y afecta la conectividad de miles de vecinos de la Línea Sur.

A través de una declaración conjunta, los mandatarios solicitaron a Vialidad Nacional y a la administración nacional la asignación de recursos para ejecutar tareas de mantenimiento, bacheo, repavimentación y finalización de obras que permanecen inconclusas en una de las rutas más importantes de la provincia.

Los jefes comunales señalaron que existen sectores con pozos, baches, tramos de ripio y desvíos que dificultan la circulación diaria de trabajadores, estudiantes, transportistas, productores y equipos de salud. Según plantearon, el estado actual de la Ruta 23 genera riesgos permanentes y exige respuestas inmediatas para evitar siniestros viales.

En el documento también recordaron la reciente intervención de la Provincia sobre las rutas nacionales 22 y 151 ante la falta de obras por parte de Nación, y reclamaron una respuesta similar para la traza que conecta la cordillera con la costa atlántica atravesando la Región Sur.

“La Ruta 23 es el vínculo que une a nuestros pueblos”

En el tramo final de la declaración, los mandatarios sostuvieron que la Ruta 23 es mucho más que un corredor vial. “La Ruta Nacional 23 no es simplemente un camino: es el vínculo que une a nuestros pueblos, sostiene nuestras economías, impulsa el desarrollo regional y garantiza el acceso a servicios esenciales”, expresaron.

También remarcaron que el reclamo no apunta a reclamar privilegios, sino a exigir condiciones mínimas de conectividad y seguridad para una amplia región de Río Negro.

El documento fue suscripto por los intendentes de Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Valcheta y Ñorquinco.

Respaldo al puente sobre el Nahuel Niyeu

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el respaldo al pedido impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck para que la construcción del puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu sea incorporada al Presupuesto Nacional 2027.

Los intendentes consideraron que se trata de una obra estratégica para garantizar la conectividad y evitar interrupciones del tránsito durante eventos climáticos adversos.

Además, remarcaron que la estructura permitiría resolver una demanda histórica de las comunidades de la Línea Sur y mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan el corredor.