Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad y el otro de 19 años, fueron demorados durante la madrugada de este martes 17 de noviembre en Centenario, luego de ser señalados como presuntos autores de un robo a un local comercial. La Policía logró recuperar dinero en efectivo, prendas de vestir y perfumes que habían sido sustraídos del establecimiento.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 52° alrededor de las 2:20, luego de recibir una alerta sobre un robo en proceso en un comercio ubicado en inmediaciones de las calles Honduras y Atahualpa Yupanqui.

Lograron detener a los dos sospechosos en inmediaciones de las calles Simón Bolívar y Canadá.

Según se informó, dos sujetos habrían ingresado al local tras romper un vidrio y, una vez en el interior, robaron distintos elementos antes de darse a la fuga.

A partir de las características aportadas por un testigo, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo que permitió localizar a los sospechosos a pocos metros del lugar, en la zona de las calles Simón Bolívar y Canadá.

Durante el procedimiento, la Policía recuperó los elementos robados, entre ellos dinero en efectivo, prendas de vestir y perfumes, que posteriormente fueron restituidos a la propietaria del comercio.

Finalmente, ambos jóvenes quedaron a disposición de las unidades fiscales intervinientes, que ordenaron las actuaciones judiciales correspondientes.