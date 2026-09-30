Durante la madrugada de este martes 29 de septiembre, un siniestro vial se registró en la ruta de Mari Menuco, donde un auto pasó de largo una rotonda sin iluminación y terminó dentro de un parador gastronómico.

Cerca de las 2:15 una camioneta Kia Sorento, en la que iba una mujer de 48 años domiciliada en Zapala, transitaba por la Ruta Provincial 8 y al llegar a la rotonda que une con la 51 pasó de largo y terminó contra un parador y una vivienda.

Destacaron que la mujer contaba con la documentación en orden y el test de alcoholemia dio resultado negativo. Según se supo sufrió una crisis nerviosa, aunque no requirió de asistencia médica.

Los daños en la camioneta fueron considerables aunque afortunadamente no hubo heridos, tanto la dueña de la casa que chocaron como su familia no resultaron afectados.