Tras la rotura la rotura de un caño sobre la avenida Mosconi en la intersección con calle Misiones, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que culminó con las tareas de reparación. Se espera que el servicio se normalice en las próximas horas.

Las tareas comenzaron durante la tarde de este martes con las con las cuadrillas regulando válvulas y parando el sistema de bombeo Leguizamón para poder vaciar la cañería. Una vez realizado ese procedimiento, los trabajadores del EPAS procedieron a sustituir el tramo dañado por uno de las mismas características.

Como se detalla en el portal Neuquén Informa, se han encendido nuevamente todas las bombas ubicadas sobre el sistema Leguizamón y se comenzó a regular las válvulas para recuperar presión en ese sector de la ciudad de Neuquén.

Cuándo se normalizará el servicio tras la reparación del caño sobre avenida Mosconi

Los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay recuperarán el suministro domiciliario paulatinamente, quedando normalizado en horas de la noche.

Desde el EPAS, solicitan a los vecinos del sector extremar los cuidados del agua, priorizándola solo para higiene y consumo. Ante cualquier consulta, los usuario pueden comunicarse al 0800-2224827, durante las 24 horas.