La transformación de la avenida Mosconi empieza a mostrar señales concretas de avance en uno de los puntos más esperados: la infraestructura que va por debajo de la calzada ya entra en su fase final y abre la puerta a la etapa visible de la obra.

El secretario de Coordinación e Infraestructura de Neuquén capital, Alejandro Nicola, detalló en diálogo con "La mañana es de LA PRIMERA", que se emite por la AM550, que durante el fin de semana comenzaron trabajos clave en el cruce con calle Lainez, donde colocan tres caños de gran diámetro que forman parte del sistema pluvial.

“Es la parte principal de esta obra, lo que es la seguridad pluvial de la ciudad”, explicó el funcionario al referirse a esta etapa, considerada central para evitar anegamientos y ordenar el escurrimiento del agua.

El paso previo al asfalto

El avance en los cruces pluviales marca un punto de inflexión en la obra. Según indicó Nicola, completar estos trabajos permitirá avanzar hacia la colocación de la carpeta asfáltica, uno de los hitos más visibles para quienes transitan la zona.

“Esto es un avance muy importante porque en este sector, desde que podamos completar los cruces pluviales, es un pasito más antes de tirar la carpeta asfáltica”, sostuvo.

En paralelo, el esquema hidráulico se articula con un sistema mayor que conecta distintos puntos de la ciudad: desde Lainez, los conductos cruzan la avenida hacia una cámara que unifica los caños, siguen por colectoras y finalmente desembocan en el canal que llega al arroyo Durán.

Trabajo simultáneo y en tres turnos

Mientras se ejecutan los pluviales, otros frentes avanzan al mismo tiempo. La obra incluye la instalación de redes eléctricas para alumbrado público, fibra óptica para cámaras de seguridad y tránsito, y la preparación de semáforos inteligentes.

A eso se suma el desarrollo del boulevard central, donde ya comenzaron a construir cordones cuneta en algunos sectores.

“Está dando muy buenos resultados trabajar en tres turnos (mañana tarde y noche) y a menos de dos meses de haberla iniciado ya estamos por colocar la carpeta asfáltica”, remarcó Nicola.

Plazos y cortes: qué esperar

Los trabajos que actualmente generan mayores interferencias en el tránsito —como los cruces a la avenida— tienen una duración acotada. Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones puntuales se resolverán en pocos días en sectores clave como Lainez, Leguizamón y Olascoaga.

“Los cruces van a llevar algunos días, no muchos”, precisó el funcionario.

La obra, sin embargo, continuará avanzando por etapas, con distintos frentes activos a lo largo de la traza.

Un cambio que ya se empieza a ver

Aunque todavía restan trabajos, el escenario empieza a cambiar: la finalización de lo que va enterrado permitirá trasladar el tránsito a la avenida principal, liberando progresivamente colectoras y veredas para continuar con las tareas.

En ese contexto, Nicola sintetizó el momento actual de la obra con una frase que resume la expectativa:

"Estamos muy cerquita de finalizar todo lo que va enterrado para empezar a colocar la carpeta asfáltica y empezar a subir el tránsito arriba de la avenida, y así liberar colectoras y veredas para el trabajo en ese sector”, precisó.

La Mosconi entra así en una etapa donde los avances dejan de ser solo técnicos y empiezan a sentirse en la superficie, con un impacto directo en la circulación y en la dinámica diaria de la ciudad.