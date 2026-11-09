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Daños materiales

Una camioneta de turismo atropelló a un animal sobre Ruta 5: precaución al circular hacia Añelo

Por el momento no se reportaron personas heridas ni se detalló qué animal era o su tamaño.

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Por Redacción Policiales
Lunes, 09 de noviembre de 2026 a las 09:27
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Se trabajó en el lugar para despejar la calzada. Foto archivo.

Durante la mañana de este lunes 9 de noviembre, alrededor de las 7:05 horas, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N.º 5, en la zona de Rincón de los Sauces, en dirección a Añelo, pasando el ingreso a La Martina.

Según se adelantó, una camioneta perteneciente a una empresa de turismo patagónica embistió a un animal que se encontraba sobre la calzada.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el vehículo sufrió daños materiales. El animal quedó tendido a un costado de la ruta.

Por el momento se solicita a los conductores circular con extrema precaución por el sector.

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