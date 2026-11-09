Durante la mañana de este lunes 9 de noviembre, alrededor de las 7:05 horas, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N.º 5, en la zona de Rincón de los Sauces, en dirección a Añelo, pasando el ingreso a La Martina.

Según se adelantó, una camioneta perteneciente a una empresa de turismo patagónica embistió a un animal que se encontraba sobre la calzada.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el vehículo sufrió daños materiales. El animal quedó tendido a un costado de la ruta.

Por el momento se solicita a los conductores circular con extrema precaución por el sector.