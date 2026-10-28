Dos caballos desaparecieron de un campo de Rincón Treneta y la investigación apunta contra un vecino que habría robado los animales para faenarlos y vender su carne. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por dos hechos de abigeato ocurridos en abril y agosto de este año.

El primer episodio habría ocurrido entre la tarde del 12 de abril y la mañana del día siguiente. Según la Fiscalía, el acusado sustrajo un caballo ruano pampa de unos seis años, que había sido trasladado a un campo lindante al suyo para ser amansado. Luego lo habría llevado a su establecimiento rural, denominado “Las 3A”, donde lo mató y faenó para comercializar la carne.

Pero la acusación sostiene que no fue un hecho aislado. Entre la tarde del 8 de agosto y el mediodía del 9, el hombre habría repetido la maniobra con otro equino perteneciente a una segunda víctima. Las denuncias de ambos damnificados dieron inicio a la investigación penal.

A partir de esos testimonios, los investigadores reunieron otros elementos. Una persona declaró haber observado restos de cuero, manchas de sangre y rastros de arrastre, además de aportar registros audiovisuales que quedaron incorporados a la causa.

El 12 de agosto, personal de la Subcomisaría 52, la Brigada Rural y el Gabinete de Criminalística de Los Menucos allanó el campo del sospechoso. Allí encontraron restos de equino, huellas, manchas compatibles con sangre, dos sierras, un cuchillo y dos cartuchos calibre 22, que posteriormente fueron considerados aptos para ser percutados. También se establecieron coincidencias entre fotografías de uno de los caballos en vida y los restos hallados.

Sin embargo, la defensa particular cuestionó la validez de una de las pruebas audiovisuales porque, según planteó, un testigo había ingresado a la propiedad del acusado para obtenerla. El defensor extendió el pedido de nulidad al allanamiento, mientras que la Fiscalía defendió la legalidad de los procedimientos y rechazó el planteo.

Finalmente, el juez de garantías dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria y aceptó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. La causa continuará para determinar la responsabilidad del imputado, quien por ahora está acusado de sustraer y faenar dos caballos para vender su carne.