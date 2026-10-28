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Robo de caballos

Acusan a un hombre de robar dos caballos y faenarlos para vender la carne

La Fiscalía formuló cargos contra un hombre señalado por dos hechos de abigeato en el paraje Rincón Treneta. Los animales habrían sido robados de un campo vecino, trasladados a su establecimiento rural y faenados.

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Por Redacción Río Negro
Miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 20:30
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Un allanamiento permitió encontrar restos de equinos, manchas compatibles con sangre y herramientas de corte.

Dos caballos desaparecieron de un campo de Rincón Treneta y la investigación apunta contra un vecino que habría robado los animales para faenarlos y vender su carne. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por dos hechos de abigeato ocurridos en abril y agosto de este año.

El primer episodio habría ocurrido entre la tarde del 12 de abril y la mañana del día siguiente. Según la Fiscalía, el acusado sustrajo un caballo ruano pampa de unos seis años, que había sido trasladado a un campo lindante al suyo para ser amansado. Luego lo habría llevado a su establecimiento rural, denominado “Las 3A”, donde lo mató y faenó para comercializar la carne.

Pero la acusación sostiene que no fue un hecho aislado. Entre la tarde del 8 de agosto y el mediodía del 9, el hombre habría repetido la maniobra con otro equino perteneciente a una segunda víctima. Las denuncias de ambos damnificados dieron inicio a la investigación penal.

A partir de esos testimonios, los investigadores reunieron otros elementos. Una persona declaró haber observado restos de cuero, manchas de sangre y rastros de arrastre, además de aportar registros audiovisuales que quedaron incorporados a la causa.

El 12 de agosto, personal de la Subcomisaría 52, la Brigada Rural y el Gabinete de Criminalística de Los Menucos allanó el campo del sospechoso. Allí encontraron restos de equino, huellas, manchas compatibles con sangre, dos sierras, un cuchillo y dos cartuchos calibre 22, que posteriormente fueron considerados aptos para ser percutados. También se establecieron coincidencias entre fotografías de uno de los caballos en vida y los restos hallados.

Sin embargo, la defensa particular cuestionó la validez de una de las pruebas audiovisuales porque, según planteó, un testigo había ingresado a la propiedad del acusado para obtenerla. El defensor extendió el pedido de nulidad al allanamiento, mientras que la Fiscalía defendió la legalidad de los procedimientos y rechazó el planteo.

Finalmente, el juez de garantías dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria y aceptó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. La causa continuará para determinar la responsabilidad del imputado, quien por ahora está acusado de sustraer y faenar dos caballos para vender su carne.

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