Una mujer de unos 30 años, vecina de Allen y residente del barrio Progreso, murió este viernes en un vuelco sobre la Ruta Nacional 237, cerca de Villa El Chocón. Viajaba junto a sus padres y su hijo de 2 años en un Renault Fluence blanco cuando el vehículo perdió el control y terminó volcando.

La víctima y sus familiares regresaban al Alto Valle después de un viaje a Pucón, Chile. La mujer era quien conducía el automóvil y murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el vuelco.

En Allen, la noticia generó pesar entre vecinos del barrio Progreso. Marilyn Valenzuela era reconocida como una “querida vecina” por quienes compartían el sector con ella y su familia.

El siniestro ocurrió durante la tarde, a la altura del kilómetro 1302 de la Ruta 237, en la zona conocida como Cañadón Escondido. El lugar se encuentra a unos 9 kilómetros del acceso a Villa El Chocón.

El comisario Rubén Pinchulef explicó detalles de las primeras actuaciones en diálogo con Mejor Informado. Según indicó, la víctima conducía el Renault Fluence y en el vehículo también viajaban su hijo de 2 años y sus padres, de unos 50 años.

La familia regresaba a Allen desde Pucón

Los otros tres ocupantes sobrevivieron y recibieron asistencia médica después del vuelco. Todos fueron trasladados inicialmente al hospital de Villa El Chocón para ser evaluados.

La madre de la víctima, que viajaba como acompañante, fue derivada posteriormente a Cutral Co. Los médicos dispusieron el traslado para realizarle controles y estudios de mayor complejidad.

Las primeras observaciones realizadas en el lugar indicaron que el automóvil habría perdido el control antes de dar dos tumbos. El vehículo terminó detenido sobre parte de la calzada y no se detectó, en principio, la participación de otro rodado.

La Policía y los equipos de emergencia trabajaron en el sector para asistir a los ocupantes y asegurar la zona. Personal de la Comisaría 42° intervino en las actuaciones realizadas sobre la Ruta Nacional 237.

La investigación busca establecer cómo se produjo el vuelco

Una de las hipótesis que analizan los investigadores apunta a que el automóvil habría circulado a una velocidad que pudo favorecer la pérdida de control. Esa posibilidad forma parte de las primeras líneas de investigación y todavía debe ser confirmada.

El cuerpo de la mujer fue retirado del lugar y trasladado a la morgue de Neuquén. Mientras tanto, los equipos continuaron con las tareas para retirar el Renault Fluence que había quedado sobre la ruta.

La investigación deberá determinar con precisión la mecánica del vuelco y las circunstancias que llevaron al vehículo a salir de su trayectoria. La tragedia dejó a una familia de Allen de luto y golpeó especialmente a los vecinos del barrio Progreso, donde vivía la víctima.