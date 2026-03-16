Un vuelco ocurrido en la mañana de este domingo sobre la Ruta Provincial 6, en inmediaciones de Rincón de los Sauces, dejó dos personas heridas, una de las cuales debió ser trasladada al hospital local por precaución. El hecho se registró frente al ingreso al sector Los Olivos, luego de que el hospital de la localidad alertara sobre el siniestro vial.

Tras el aviso, una dotación de bomberos se dirigió al lugar bajo la coordinación del sargento Carlos Escobar. Al arribar, los rescatistas constataron que una camioneta había volcado y quedado apoyada sobre su lateral del lado del conductor.

El vehículo era ocupado por dos hombres, quienes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajó personal policial realizando tareas de prevención y control del tránsito, mientras que personal del hospital asistía a uno de los ocupantes, quien presentaba un corte leve en la zona de la cabeza. Mientras tanto, el hombre fue trasladado al hospital de Rincón de los Sauces para una evaluación médica, aunque su estado no revestía gravedad. El segundo ocupante no presentaba lesiones ni dolencias.

Por su parte, los bomberos realizaron tareas preventivas en el vehículo, entre ellas la desconexión de la batería para evitar riesgos, tras lo cual se dio por finalizado el operativo. En el lugar trabajaron personal del hospital local, efectivos policiales, Defensa Civil y Bomberos, quienes intervinieron para asistir a los ocupantes y asegurar la zona.