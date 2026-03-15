El Paso Internacional Pino Hachado, que conecta Neuquén con la Región de La Araucanía en Chile, fue cerrado de manera preventiva este domingo por condiciones climáticas adversas. La medida comenzó a regir desde las 14.30 de este 15 de marzo y se mantendrá hasta nuevo aviso, según informó la Coordinación del Centro de Frontera Pino Hachado, organismo dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cierre se dispuso debido a fuertes tormentas en la zona cordillerana y la presencia de hielo sobre la calzada, condiciones que afectan gravemente la transitabilidad y representan un riesgo para la seguridad vial de quienes intenten cruzar la frontera.

Desde el Centro de Frontera recomendaron evitar dirigirse al paso internacional mientras persistan las condiciones climáticas adversas y solicitaron a los viajeros planificar sus traslados con anticipación. Además, pidieron mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno nacional, donde se publicarán actualizaciones sobre la reapertura del paso.

Este tipo de cierres suelen registrarse en la cordillera durante períodos de inestabilidad meteorológica, especialmente en la transición hacia el otoño, cuando las tormentas, el hielo y las bajas temperaturas afectan la circulación en altura.

Las autoridades indicaron que el paso será habilitado nuevamente una vez que mejoren las condiciones climáticas y se garantice la seguridad de los usuarios.