La División Preventiva y Canes del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén realizó entre mayo y junio de 2026 una serie de controles preventivos que permitieron concretar 12 procedimientos positivos por drogas en Neuquén, Centenario, Plottier y Senillosa.

Durante los operativos participaron los canes detectores Emily, Thanos, Max y Quimey, que junto a sus guías inspeccionaron personas, vehículos y encomiendas en plazas, espacios recreativos, empresas de transporte y la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON).

Como resultado, se secuestraron más de un kilo de cogollos de cannabis, más de 200 gramos de clorhidrato de cocaína, elementos para el fraccionamiento de sustancias y un arma de fuego. Las actuaciones quedaron bajo intervención de la Justicia Federal y la Justicia provincial, según cada caso.

Los canes fueron clave en 12 procedimientos positivos

Los controles preventivos se desplegaron en distintos puntos estratégicos del área metropolitana de Neuquén con el objetivo de detectar maniobras vinculadas al transporte y comercialización de estupefacientes.

Según informó el Departamento Antinarcóticos, los operativos incluyeron patrullajes y controles en:

Plazas y parques.

Espacios recreativos.

Complejos deportivos.

Empresas de transporte.

Terminales de ómnibus.

Envíos de encomiendas.

El balance fue significativo: 12 procedimientos positivos, con secuestros de droga y otros elementos asociados al narcomenudeo.

El hallazgo más importante ocurrió en encomiendas de la ETON

Entre los procedimientos destacados aparecen los realizados durante los días 1 y 2 de mayo en la ETON.

Allí, los canes Max y Emily realizaron marcaciones positivas sobre encomiendas transportadas por una empresa de transporte. Tras la intervención de la Justicia Federal, se concretó el secuestro de 284 dosis fraccionadas que presuntamente estaban destinadas a la comercialización.

La utilización de perros detectores en terminales y empresas de envíos se ha convertido en una herramienta habitual dentro de las estrategias preventivas contra el narcotráfico.

Qué drogas y elementos secuestró la Policía

Durante los distintos procedimientos, los efectivos lograron incautar:

Más de un kilo de cogollos de cannabis.

Más de 200 gramos de cocaína.

Elementos para fraccionamiento de sustancias.

Un arma de fuego.

Otros elementos de interés para las investigaciones.

Además, una persona mayor de edad fue demorada durante un procedimiento realizado en el centro de la ciudad de Neuquén y quedó a disposición de la Justicia.

El papel de los perros detectores en la lucha contra el narcotráfico

Los canes antinarcóticos cumplen una función fundamental en controles preventivos porque pueden detectar pequeñas cantidades de droga ocultas en equipajes, vehículos, encomiendas o pertenencias personales.

En Neuquén, este tipo de operativos se desarrolla de manera sostenida en terminales, rutas y espacios públicos para desalentar el transporte y la comercialización de sustancias ilegales.

La Policía provincial viene reforzando estas tareas en distintos puntos estratégicos debido a que la provincia funciona como corredor de tránsito para estupefacientes que ingresan desde otras regiones del país.

Una estrategia sostenida contra el narcomenudeo

Los procedimientos se suman a una serie de investigaciones y allanamientos realizados durante los últimos meses en Neuquén, donde se detectaron kioscos narco, puntos de distribución y redes de comercialización de cocaína, cannabis y drogas sintéticas.

Datos difundidos anteriormente por el Departamento Antinarcóticos indicaron que durante los últimos años se secuestraron decenas de kilos de cocaína y marihuana, además de clausurarse múltiples bocas de expendio en la provincia.