Una tarde marcada por la seguidilla de siniestros viales se vivió este miércoles en Centenario, donde en menos de dos horas se registraron cuatro choques que dejaron personas con heridas de distinta consideración. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y demandaron la intervención de equipos de emergencia, personal de salud y efectivos de tránsito.

El primero de los incidentes se produjo pasadas las 17:30 en la intersección de Pablo Neruda y Domingo Rosatti. Allí, una mujer de 45 años que circulaba en una motocicleta perdió el control luego de que, el cable del freno se enredara en la rueda delantera. La conductora cayó sobre el asfalto y sufrió golpes en la espalda y en un hombro. Fue asistida por una ambulancia del hospital local, permaneció en observación y posteriormente recibió el alta.

Minutos más tarde, cerca de las 17:45, en México y Suyai, un Chevrolet Corsa colisionó de frente contra un camión Volkswagen que transportaba madera. En el auto viajaban una mujer de 44 años junto a sus dos hijos, de 5 y 14 años, quienes resultaron con golpes. Todos fueron trasladados al Hospital Natalio Burd para su evaluación, aunque se encontraban conscientes. El test de alcoholemia al conductor del camión arrojó resultado negativo y no presentaba lesiones.

El tercer siniestro ocurrió alrededor de las 18:40 en la intersección de Juan Domingo Perón y Reinaldo Moya, en la zona de la segunda meseta. Una camioneta Chevrolet conducida por un joven de 27 años impactó contra una Chevrolet Meriva, cuyo conductor, de 37 años, sufrió lesiones cervicales y desorientación inicial. Tras el choque, la pickup continuó su marcha y terminó colisionando contra una Ford Ranger que estaba estacionada.

El herido fue asistido en el lugar por bomberos voluntarios y luego trasladado por personal médico. En tanto, el conductor de la Luv se negó a realizar el test de alcoholemia, y se constató que no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio. Por esta situación, se le labraron infracciones y el vehículo fue secuestrado.

Tras este hecho, vecinos del sector volvieron a expresar su preocupación por la alta velocidad con la que circulan los vehículos en esa esquina. Reclamaron al municipio la instalación de reductores de velocidad y otras medidas preventivas, ante reiterados episodios similares. Incluso, uno de los frentistas colocó postes de madera como protección, luego de que varios rodados terminaran sobre la vereda.

El cuarto episodio se registró en un tramo de la Ruta 7, en cercanías del barrio La Comarca, donde un motociclista protagonizó un despiste. Si bien sufrió algunos golpes, el conductor se retiró del lugar antes de la llegada de la policía.