La mujer que desató una noche de violencia, golpes y fuego dentro de la Comisaría 6° de Allen no es una desconocida para la Justicia: Giselle Xiomara Páez Guillermo fue condenada hace poco más de un mes a cinco años de prisión efectiva por un violento robo agravado cometido en banda, con armas, además de otros delitos, en una causa que expone un prontuario reciente marcado por la violencia y la intimidación.

La sentencia fue dictada el 6 de marzo de 2026 en los tribunales de Roca, en el marco de un juicio abreviado en el que la propia imputada reconoció su responsabilidad penal. Allí, un tribunal colegiado la declaró culpable de una serie de hechos graves que no solo incluyeron un asalto con armas, sino también un robo de vehículo y amenazas directas contra una víctima.

El hecho más pesado en su contra ocurrió el 5 de diciembre de 2024 en Allen. Según la acusación fiscal, Páez Guillermo integró un grupo que irrumpió violentamente en una vivienda: patearon un portón, efectuaron un disparo y entraron armados. Mientras uno de los atacantes blandía un machete de grandes dimensiones y atacaba a la víctima provocándole cortes en la cabeza y brazos, otro exigía que le dispararan. En ese contexto brutal, se llevaron televisores, una consola de videojuegos, cámaras de seguridad, una garrafa y documentación personal. Fue un golpe rápido, violento y en banda.

Pero ese no fue el único episodio. Meses después, en febrero de 2025, la mujer volvió a quedar involucrada en otro delito: junto a un cómplice, robó un celular y un vehículo tras ingresar a una vivienda sin forzar accesos, utilizando una llave sustraída. La fuga terminó en Neuquén, cuando fueron interceptados por la Policía en una ruta, con los elementos robados aún en su poder.

Lejos de frenar, días más tarde protagonizó un tercer hecho: amenazó a una mujer para que retirara una denuncia, en una escena cargada de intimidación. “Te voy a hacer cagar a vos y a tus hijas”, le advirtió, en un mensaje que terminó sumando una nueva imputación por coacción.

Con este cuadro, la Justicia no dudó. Todos los hechos fueron considerados en concurso real, y la pena acordada de cinco años de prisión efectiva, fue avalada por el tribunal, que destacó el volumen de pruebas y la admisión de culpabilidad de la acusada.

Sin embargo, pese a esa condena reciente, su nombre volvió a aparecer ahora en un episodio que sacudió a la Comisaría 6° de Allen. Detenida y bajo custodia, protagonizó una secuencia caótica: primero mostró signos de estar bajo efectos de alguna sustancia, luego golpeó a una policía tras ser descubierta con un frasco de clonazepam, y finalmente incendió el colchón de su celda, generando una situación de alto riesgo dentro del sector de calabozos.

La fiscalía ya interviene para esclarecer lo ocurrido. Así, el caso de Páez Guillermo suma un nuevo capítulo cargado de tensión. De un violento raid delictivo que terminó en condena, a un estallido dentro de una comisaría, su historia reciente parece seguir una misma línea: episodios intensos, agresivos y con consecuencias cada vez más peligrosas.