La tarde de este martes, en pleno centro de Cinco Saltos se produjo un grave incidente durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. Según informaron fuentes oficiales, un individuo intentó apuñalar a otra persona en inmediaciones de la plaza San Martín, lo que generó alarma entre los vecinos que se encontraban celebrando.

La rápida intervención de personal de la Comisaría 7ª permitió reducir al agresor y proceder a su detención, evitando que la situación derivara en consecuencias mayores. El episodio fue observado por testigos ocasionales y registrado en secuencias que muestran el momento en que los efectivos policiales lograron controlar al individuo.

El detenido fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que inició actuaciones por tentativa de lesiones con arma blanca y resistencia a la autoridad. La víctima recibió asistencia inmediata y no sufrió heridas de gravedad, aunque se dispuso la realización de pericias médicas y testimoniales para precisar lo ocurrido.

El operativo se desplegó en el contexto de los festejos deportivos, donde se habían reunido decenas de personas. La Policía reforzó la presencia en puntos estratégicos, realizó patrullajes preventivos y coordinó el tránsito en las calles cercanas a la plaza para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades remarcaron que el procedimiento se ajustó a protocolo y que se continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho. El despliegue policial permitió restablecer el orden en la zona céntrica y transmitir tranquilidad a los vecinos que participaban de los festejos.