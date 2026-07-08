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Violencia tras la victoria

Caos en los festejos por Argentina: quiso apuñalar a un hombre delante de todos y terminó reducido en Cinco Saltos

El episodio se registró en la plaza San Martín durante los festejos por el triunfo de la Selección. Personal de la Comisaría 7ª intervino de inmediato y logró reducir al agresor

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 08 de julio de 2026 a las 09:51
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La Comisaría 7ª desplegó un operativo preventivo en el centro Foto: Radio Seny

La tarde de este martes, en pleno centro de Cinco Saltos se produjo un grave incidente durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. Según informaron fuentes oficiales, un individuo intentó apuñalar a otra persona en inmediaciones de la plaza San Martín, lo que generó alarma entre los vecinos que se encontraban celebrando.

La rápida intervención de personal de la Comisaría 7ª permitió reducir al agresor y proceder a su detención, evitando que la situación derivara en consecuencias mayores. El episodio fue observado por testigos ocasionales y registrado en secuencias que muestran el momento en que los efectivos policiales lograron controlar al individuo.

El detenido fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que inició actuaciones por tentativa de lesiones con arma blanca y resistencia a la autoridad. La víctima recibió asistencia inmediata y no sufrió heridas de gravedad, aunque se dispuso la realización de pericias médicas y testimoniales para precisar lo ocurrido.

El operativo se desplegó en el contexto de los festejos deportivos, donde se habían reunido decenas de personas. La Policía reforzó la presencia en puntos estratégicos, realizó patrullajes preventivos y coordinó el tránsito en las calles cercanas a la plaza para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades remarcaron que el procedimiento se ajustó a protocolo y que se continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho. El despliegue policial permitió restablecer el orden en la zona céntrica y transmitir tranquilidad a los vecinos que participaban de los festejos.

 

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