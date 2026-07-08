Un llamado anónimo a la línea 0800-333-4124 fue el primer paso para desbaratar un kiosco de venta de drogas que funcionaba en Beltrán. Tras dos meses de investigación, la Policía irrumpió en una vivienda del barrio Tosco y secuestró cocaína, marihuana fraccionada para su comercialización, dinero en efectivo, una balanza de precisión, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Un hombre de 38 años quedó detenido por una infracción a la Ley de Estupefacientes.

Todo comenzó con una denuncia que alertaba sobre movimientos sospechosos en un domicilio de la calle Elvio Troncoso. Lejos de actuar de manera apresurada, los investigadores iniciaron un paciente trabajo de seguimiento. Durante semanas observaron, reunieron información y reconstruyeron cada indicio hasta conformar un cuadro probatorio que permitió solicitar la orden de allanamiento ante la Justicia Federal.

Cuando finalmente llegó el momento de intervenir, el operativo confirmó lo que la investigación venía revelando. Dentro de la vivienda fueron encontrados envoltorios con marihuana y cocaína ya fraccionadas en pequeñas dosis, una balanza de precisión utilizada para el pesaje de la droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que ahora serán sometidos a pericias para profundizar la investigación.

La diligencia se desarrolló con un importante despliegue de personal especializado. Integrantes de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales Valle Medio trabajaron junto a la Sección Canes y al grupo especial COER para asegurar el procedimiento y preservar cada una de las evidencias incorporadas al expediente.

Con el allanamiento concluido, un hombre de 38 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación para determinar el alcance de la actividad y el destino de las sustancias secuestradas.