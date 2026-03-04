Crimen en Allen: se entregaron los dos sospechosos de matar a Gastón Cañuqueo en la plaza San Martín

La causa por el homicidio de Gastón Cañuqueo sumó en las últimas horas un avance clave: los dos jóvenes señalados como autores se entregaron ante la Policía y quedaron detenidos la espera de la formulación de cargos.

El crimen ocurrió el 18 de febrero, cerca de las 4 de la madrugada, en inmediaciones de la plaza San Martín de Allen. Desde entonces, la búsqueda fue intensa y los pedidos de justicia por parte de la familia de la víctima se multiplicaron en redes y en las calles.

La Brigada de Investigaciones logró establecer que los autores serían dos jóvenes que circulaban en moto, que se pusieron a la par y le dispararon. Las grabaciones de cámaras de seguridad analizadas permitieron identificarlos. Y desde ese mismo día eran buscados

Uno de los acusados, domiciliado en el barrio Isla Malvinas, se presentó de manera voluntaria en la Comisaría 33° de Barrio Norte de Allen, acompañado por su abogado defensor. Quedó inmediatamente detenido a disposición de la fiscalía.

Casi en simultáneo, el segundo joven involucrado también de 18 años, decidió entregarse. Según trascendidos, viven en el mismo barrio y por miedo a represalias prefirió hacerlo en Roca, para no cruzarse con el otro joven.

Ambos permanecen alojados en dependencias policiales hasta que se fije la audiencia de formulación de cargos.

Un disparo y muerte en el acto

El caso tuvo características que impactaron desde el primer momento. Según la reconstrucción preliminar, el ataque ocurrió cerca de las 3:20 en la zona de Don Bosco y Sarmiento. La víctima caminaba cuando una moto se le puso a la par.

La secuencia fue rápida. La moto siguió su marcha, la víctima dobló por Sarmiento y apenas alcanzó a recorrer unos 70 metros antes de desplomarse. Una chica que estaba en las inmediaciones aseguró haber escuchado un disparo.

El proyectil ingresó por la axila izquierda. Fue un único tiro, pero letal. Cañuqueo murió en el acto y su cuerpo quedó tendido en plena vía pública, a pocos metros de la plaza principal.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Roca encabezada por Victoria Bou Abdo y Gastón Britos Rubiolo, apunta a un posible conflicto vinculado a drogas. Las primeras versiones no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.