En el marco de una investigación impulsada por un exhorto judicial, personal de la División Recaptura de Evadidos, dependiente de la Dirección Delitos Neuquén, logró este martes la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia de la provincia de Río Negro para cumplir una condena de prisión efectiva.

La intervención se desarrolló a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos, que solicitó la localización y detención del sujeto.

A partir de ello, los investigadores llevaron adelante diversas tareas investigativas que permitieron establecer que el hombre se desempeñaba como sereno en un corralón de materiales de construcción ubicado en un barrio cercano a la Ruta Provincial N°7, de la ciudad de Neuquén.

Con la información reunida, durante las primeras horas de este martes, efectivos de la División realizaron un operativo de vigilancia que permitió localizar al requerido cuando se encontraba en la vía pública. La aprehensión se concretó sin que opusiera resistencia.

El detenido registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia rionegrina para el cumplimiento de una condena de 10 años de prisión efectiva.

Tras la detención, se dio intervención a la Oficina Judicial Penal de la Provincia del Neuquén. Por disposición del Juez de Garantías de turno, el hombre quedó finalmente alojado en una unidad policial en calidad de detenido comunicado, donde permanecerá a la espera de ser trasladado a la provincia de Río Negro para cumplir la condena impuesta por la Justicia.