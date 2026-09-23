A cara descubierta, rompió la vidriera de una heladería de Centenario y robó dinero: las cámaras captaron todo

Un delincuente rompió el vidrio de una heladería de la ciudad de Centenario e ingresó a robar. Las cámaras de seguridad captaron el momento, en el que se puede ver a un hombre adulto ingresando al local, a cara descubierta. Los dueños del comercio, indignados y frustrados por la situación, realizaron la denuncia y difundieron las imágenes.

Los propietarios del comercio difundieron las grabaciones para escrachar al delincuente y también realizaron la correspondiente denuncia. El hecho generó indignación entre los comerciantes, quienes decidieron hacer públicas las imágenes para intentar identificar al responsable.

El robo se produjo en plena calle Honduras al 700, a metros de Ecuador, durante la madrugada del lunes 21 de septiembre. Según informó Centenario Digital, el ladrón levantó una reja y posteriormente rompió la vidriera de la heladería para poder ingresar al establecimiento.

En un video registrado por las cámaras de seguridad se observa cómo el hombre entra al local y, pocos minutos después, sale del lugar. De acuerdo con lo informado, robó cerca de 20 mil pesos en efectivo, un microondas y distintos productos que se encontraban en el comercio.

Tras cometer el robo, el delincuente se dio a la fuga y, según estiman los propietarios, habría escapado en dirección al sector del barrio Los Pioneros. Horas más tarde, los responsables del local detectaron el ilícito y expresaron su indignación a través de las redes sociales, donde señalaron que hacía apenas cinco meses habían decidido emprender y que ahora se encontraron con “mala gente” que cometió el robo.

La denuncia fue radicada en la Comisaría N° 52, que quedó a cargo de investigar lo ocurrido y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad. El sector cuenta con varios dispositivos de vigilancia, aunque el hecho volvió a poner en evidencia que la presencia de cámaras no impide por sí sola que se produzcan robos.