Robó en una heladería, quedó grabado y lo atraparon a pocas cuadras

Un violento robo ocurrió este jueves cerca de las 20.45 en una heladería ubicada sobre la transitada avenida Olascoaga, en pleno centro de la ciudad. Un delincuente ingresó al local, amenazó verbalmente a la empleada y logró llevarse una suma cercana a los 240 mil pesos. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, lo que facilitó el rápido accionar policial.

Según fuentes policiales, el ladrón no exhibió armas, pero actuó de manera intimidante, logrando que la trabajadora le entregara el dinero sin oponer resistencia. Las imágenes captadas muestran con claridad el rostro y vestimenta del autor, lo que resultó clave para su posterior identificación.

Un operativo cerrojo desplegado minutos más tarde permitió dar con un sospechoso en la intersección de calles La Plata y Don Bosco, quien estaba acompañado por otro hombre. Ambos intentaron huir al notar la presencia policial, pero fueron demorados y trasladados a la unidad policial correspondiente.

Durante el procedimiento, los efectivos de la Comisaría 2º, con colaboración de la Oficina de Investigaciones Zona Sur Este, encontraron en las inmediaciones un buzo coincidente con el que el sospechoso usaba al momento del robo. La investigación continúa para confirmar su participación en el hecho y determinar si hay más personas involucradas.

Un jueves movido: doble detención en la noche del jueves.

Le apuntaron con un arma en plena calle

Pocos minutos después, cerca de las 21.40, vecinos alertaron a la policía porque detectaron a dos jóvenes que portaban un arma de fuego mientras circulaban en bicicleta. El personal de seguridad arribó a la zona, identificó a las dos personas y constató que efectivamente trasladaban una pistola en una mochila.

Minutos más tarde, una persona denunció que los adolescentes lo habían amenazado y apuntado con el arma en la vía pública. Dando inmediata intervención a la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.

