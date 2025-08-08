Vecinos en alerta: robaron una heladería y varios comercios en un barrio céntrico de Neuquén

La heladería que está en la calle Santa Fé al 900 fue escenario de un robo. Los delincuentes (que aún no fueron identificados) rompieron la vidriera y se llevaron dinero en efectivo y mercadería.

El episodio se dio esta madrugada y reavivó las quejas de los vecinos, que hace tiempo vienen demandando por mayor seguridad en el barrio.

También alertaron por la presencia de una persona que vieron recorriendo la zona y sacando fotos del frente de los comercios, por eso presumieron que se trató de alguien que realizó esos recorridos en una suerte de labor de inteligencia previa.

En relación a los robos denunciaron que la semana pasada asaltaron un autoservicio ubicado en la calle Leloir y Santa Fé, mientras que a otros negocios les provocaron roturas en sus vidrieras.

Hasta el momento esos reclamos no hallaron el eco de las autoridades, debido a que los frentistas siguen demandando por mayor presencia policial.