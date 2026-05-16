Un choque entre un Chevrolet Sonic y una moto 110cc. alteró el mediodía del sábado en pleno centro de General Roca y dejó a un motociclista golpeado que debió ser asistido por personal del SIARME. El dato que rápidamente sacudió el escenario político local fue la identidad del conductor del auto: Carlos Soria, hermano de la intendenta y candidata a gobernadora María Emilia Soria y del senador nacional Martín Soria, justo cuando su nombre empieza a sonar con fuerza dentro del peronismo roquense como posible candidato a suceder a su hermana en el Municipio.

El siniestro ocurrió en la esquina de Sarmiento y Alsina, una de las intersecciones más transitadas de la ciudad. Según la informaciónque trascendió, el Chevrolet Sonic circulaba por calle Alsina mientras que la moto avanzaba por Sarmiento cuando, por motivos que todavía se intentan establecer, ambos vehículos terminaron impactando.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto cayó sobre el asfalto y sufrió golpes que motivaron la convocatoria inmediata del SIARME. La escena generó tensión durante varios minutos porque vecinos y comerciantes de la zona salieron rápidamente a ver qué había ocurrido al escuchar el fuerte estruendo del impacto en pleno centro roquense.

Sin embargo, y pese al movimiento de ambulancia y efectivos policiales, se trató de un hecho con daños materiales y lesiones leves. No trascendieron heridas de gravedad ni tampoco se informó sobre derivaciones complejas del motociclista.

Ahora bien, más allá del episodio vial, el apellido Soria volvió a quedar en el centro de la escena política de Roca. Y no es un detalle menor. Carlos Soria es el menor de los hijos varones del exgobernador Carlos “El Gringo” Soria y en las últimas semanas comenzó a ser mencionado cada vez con más insistencia dentro del universo peronista local ante la imposibilidad de María Emilia Soria de buscar otro mandato consecutivo en la Intendencia.

Por eso, el choque rápidamente empezó a generar comentarios en ámbitos políticos y también en redes sociales, donde el apellido volvió a instalarse en medio de la discusión por el futuro electoral de la ciudad.

Además, el episodio ocurrió en un momento de máxima sensibilidad política en Roca, donde el sorismo ya empezó a mover piezas pensando en la sucesión municipal y en el armado electoral que se viene. En ese contexto, cualquier aparición pública, movimiento o situación vinculada a la familia Soria automáticamente adquiere otra dimensión.