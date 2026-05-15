Después de permanecer rebelde y con pedido de averiguación de paradero, Mauro Nicolás Abarzúa, de 37 años, finalmente se presentó ante la Justicia de Cipolletti y fue acusado por desobediencia a una orden judicial, resistencia a la autoridad y daños, tras la violenta persecución que protagonizó semanas atrás con su hijo arriba de una Toyota Hilux. El hombre había faltado a la primera audiencia, la fiscalía pidió endurecer las medidas de protección para impedir cualquier acercamiento a su expareja y a los niños.

La audiencia de formulación de cargos contra Abarzúa

La audiencia estuvo atravesada por el fuerte antecedente que todavía sigue fresco en la memoria de la ciudad: la espectacular fuga que terminó con patrulleros dañados, autos chocados y un enorme operativo policial por distintas calles del centro cipoleño. Abarzúa llegó esta vez a Tribunales luego de haber ignorado anteriormente el llamado judicial, situación que derivó en una orden de captura en su contra.

Según detalló la fiscal durante la formulación de cargos, todo comenzó la noche del 19 de abril en una vivienda de la Isla Jordán donde reside su expareja junto a los dos hijos que tienen en común. En ese contexto, el acusado tenía vigente una prohibición de contacto con la mujer, medida que había sido dictada en octubre de 2024 y que únicamente permitía comunicación por cuestiones vinculadas a los menores.

Sin embargo, de acuerdo a la acusación, Abarzúa llegó hasta la vivienda, subió a uno de los niños a la camioneta Toyota Hilux y se retiró sin autorización de la madre. A partir de allí se desató una peligrosa persecución policial que recorrió distintos sectores de Cipolletti y que mantuvo en vilo a vecinos y automovilistas por las maniobras temerarias que realizaba el conductor.

Qué agravantes pesaron en la decisión de la Fiscalía

Además, la fiscal sostuvo que el imputado ignoró en reiteradas oportunidades las órdenes de detención impartidas por los efectivos policiales. Lejos de frenar, continuó circulando de manera imprudente hasta que terminó impactando contra un patrullero y dos vehículos que estaban estacionados, provocando importantes daños materiales.

Por ese episodio, el Ministerio Público Fiscal (MPF) le formuló cargos por los delitos de desobediencia a una orden judicial, resistencia a la autoridad y daños, todos en calidad de autor. La acusación no encontró objeciones por parte de la defensa oficial, que tampoco discutió las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía.

En paralelo, la parte acusadora pidió ampliar las medidas de protección ya existentes. Respecto de la mujer, solicitó una prohibición total de acercamiento a menos de 200 metros de su persona y de su domicilio, además de un impedimento absoluto de contacto por cualquier vía. Sobre los niños, recordó que continúa vigente una prohibición de contacto dictada por el Juzgado de Familia y que el acusado había sido notificado personalmente de esa resolución.

Por otra parte, también se dispuso que Abarzúa realice presentaciones quincenales en la comisaría más cercana a su domicilio. La defensora oficial señaló que esas condiciones no representarían inconvenientes debido a que actualmente reside en la provincia de Chubut.

Finalmente, tras escuchar a todas las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa preparatoria de la investigación por un plazo de cuatro meses. Además, avaló todas las medidas de protección solicitadas por la fiscalía en favor de la mujer y de los menores.