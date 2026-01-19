Durante la mañana del domingo se llevó adelante un operativo policial a cargo de la Policía de Río Negro, en la zona rural de Balsa Las Perlas, tras el llamado de un propietario advirtiendo por la presencia de un grupo de ocupas en su campo.

Según el relato, un grupo de personas se había instalado a acampar en su propiedad, al costado del río Limay. Pero además de esto, el dueño oyó presuntas detonaciones de arma de fuego, lo que motivó la alerta.

De manera inmediata, personal de la Subcomisaría 82°, junto a efectivos de la Brigada Rural, se trasladó hasta el lugar, donde procedieron a la identificación de los presentes.

Durante la requisa de los elementos de campamento, los efectivos hallaron dos armas de aire comprimido y dos armas de fuego calibre 22, además de vainas servidas, las cuales quedaron secuestradas a disposición de la Justicia para su correspondiente peritaje.

Se puso en conocimiento a la fiscal de turno, quien dispuso las actuaciones a seguir y ordenó la detención de cinco personas. Quedaron vinculadas a una causa judicial en el marco de la Ley Provincial 5184.