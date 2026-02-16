¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 16 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Calibre 9mm

Hallaron armas y municiones tras un allanamiento en Balsa Las Perlas

Los dueños del lugar fueron notificados por la causa de abuso y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras que los elementos quedaron a disposición de la justicia.

Por Redacción

Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 17:46
PUBLICIDAD

Durante el mediodía del sábado, personal de la Subcomisaría 82° de Balsa Las Perlas llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Costa Esperanza, tras denuncias vinculadas a un presunto abuso de arma de fuego.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado sobre calle Frontera. Dentro del inmueble, hallaron un arma y proyectiles ocultos en un orificio realizado en el piso de madera, en el sector de una habitación.

Como resultado del operativo, se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, junto a dos cargadores y una caja con 27 municiones. Los elementos que quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

La fiscal de turno dispuso la notificación en el marco de la causa por abuso y tenencia ilegal de arma de fuego, y ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística para continuar con las actuaciones de rigor.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD