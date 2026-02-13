Delincuentes desvalijaron durante la noche del miércoles el Jardín Gotitas del Limay de Las Perlas. Se llevaron equipos esenciales para el funcionamiento diario y provocaron destrozos dentro del edificio, generando un fuerte impacto en la comunidad educativa y dejando otra vez expuesta la vulnerabilidad de las instituciones del barrio.

El golpe no fue menor. Según informaron desde el propio establecimiento a través de sus redes sociales, los ladrones ingresaron al edificio y actuaron con tiempo y tranquilidad. No solo robaron: arrasaron. “Robaron anoche en el Jardín Gotitas del Limay nuevamente”, escribieron, dejando en claro que no es la primera vez que atraviesan esta pesadilla.

Entre lo sustraído hay herramientas clave para la tarea pedagógica y administrativa. Se llevaron un escáner y una impresora; dos monitores y dos CPU completos; dos teclados y dos mouse; un proyector y un micrófono inalámbrico; un teléfono celular; un caloventor y un ventilador; además de un equipo de música. Es decir, no apuntaron a un objeto puntual: vaciaron lo que encontraron a su paso.

Pero además del robo, hubo daño. Porque los delincuentes también provocaron destrozos en el interior del edificio, afectando espacios que se usan a diario para contener y educar a niños y niñas del barrio. Cada escritorio revuelto y cada cable arrancado no solo representan dinero perdido, sino horas de trabajo y esfuerzo que ahora deberán reconstruirse.

Por eso, rápidamente la comunidad se puso en alerta. Desde el jardín apelaron a la solidaridad de vecinos y familias. Pidieron que, si alguien ve publicados en redes sociales algunos de los elementos robados, se dé aviso inmediato a la Policía o a referentes de la institución. La esperanza está puesta en que alguien haya visto algo, que algún dato permita recuperar lo que tanto costó conseguir.

Mientras tanto, la investigación está en curso. Hasta el momento no hay detenidos y se aguardan avances tras la denuncia formal presentada.