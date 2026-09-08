Neuquén suma 42 muertos en accidentes viales: casi el 50% son jóvenes motociclistas

Tras el lamentable accidente en el que una adolescente de 15 años perdió la vida en Zapala, después de que la bicicleta en la que circulaba chocara contra un colectivo urbano, la cifra de muertos en accidentes viales en la provincia se elevó a 42 en lo que va del año. Los números indican que casi el 50 por ciento de las víctimas son jóvenes motociclistas, según los datos relevados por la asociación civil Estrellas del Neuquén.

Fabiana Marillán, integrante de la organización, habló sobre la situación en diálogo con La Primera Mañana, por AM550, y advirtió sobre el crecimiento de la siniestralidad vial en la provincia. “Nosotros al día de hoy, con lamentablemente la pérdida de esta joven de 15 años, llegamos a 42 muertos en ocho meses”, señaló.

La cifra, además, representa un incremento respecto del año pasado. “Estamos superando por cinco al mismo período de 2025 y eso era alarmante, porque venía una tendencia ya desde el comienzo del mes de enero en crecimiento”, explicó Marillán.

Para la referente, detrás de cada número hay una historia y una familia que queda marcada para siempre. “Lamentablemente ayer tenemos que seguir hablando todo el tiempo de estas vidas que se pierden y que por la imprudencia, por la negligencia, por andar apurados, es lo que nos arrebata tantas vidas todos los días”, sostuvo.

Las rutas que más preocupan

Marillán identificó a las rutas 7, 22 y 40 como algunos de los corredores donde se concentra la mayor preocupación por la siniestralidad vial. Pero el problema no se limita a las rutas nacionales. Dentro de los ejidos municipales, los motociclistas representan una proporción particularmente alta de las víctimas.

“Quienes más han perdido la vida en ejidos municipales son motociclistas. Casi el 50% de las muertes este año son chicos en motos”, indicó. Entre las principales causas aparece además el exceso de velocidad, que Marillán ubicó como “una de las variables” centrales en los siniestros.

Para Estrellas del Neuquén, las estadísticas no deben ser solamente números, sino una herramienta para orientar las políticas públicas. “Es lamentable y es donde tenemos que enfocar las campañas. No las estadísticas”, planteó Marillán, aunque reconoció que los números son necesarios para que las autoridades puedan tomar decisiones.

“A nosotros muchas veces nos duelen muchísimo cuando se habla fríamente de la estadística porque tiene una connotación especial para los familiares, pero sirven para que el Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, tome cartas en el asunto”, explicó.

En ese sentido, reclamó campañas específicas dirigidas a los jóvenes que utilizan motocicletas y también acciones para reducir el exceso de velocidad. “Tenemos que realizar una campaña dirigida a los chicos en moto, una campaña para el exceso de velocidad”, sostuvo.

Polémica por los radales

La discusión sobre los controles de velocidad también aparece en el debate por la instalación de radares y fotomultas en distintos puntos de la provincia. Marillán cuestionó la reacción de algunos conductores frente a estas medidas y puso como ejemplo el radar que será instalado en Piedra del Águila.

“Si vos respetás las normas de tránsito, no te puede asustar un radar, una fotomulta”, afirmó. Y agregó: “Que lo haga quienes viven al margen de la ley en cuanto a la cuestión vial”.

Para la referente de Estrellas del Neuquén, muchas veces las sanciones económicas terminan funcionando como el único elemento capaz de modificar una conducta. “Nosotros somos hijos del rigor y si no nos tocan el bolsillo parece que es lo único que vale”, señaló.

Sin embargo, remarcó que el objetivo debería ser evitar las tragedias y no simplemente evitar una multa. “Respetamos el semáforo en rojo porque a ver si nos cobran una multa, no por a ver si mato a otra persona”, cuestionó.

El peatón, entre los más vulnerables

Marillán también hizo hincapié en la necesidad de respetar la prioridad del peatón y mejorar las conductas al momento de cruzar las calles. “No hay respeto por nadie. Todos somos peatones: todos los que van en el auto, los que van en colectivos, todos en un momento de la vida somos peatones para cruzar una calle”, sostuvo.

En ese contexto, señaló que quienes circulan a pie son “los más vulnerables de la cadena vial”, porque no cuentan con una estructura que los proteja ante el impacto de un vehículo. “Tenemos que trabajar fuertemente en la prioridad que tiene ese peatón y también concientizar que tiene que cruzar por las esquinas”, indicó.

Reclaman campañas sistemáticas

Desde la organización también plantean que la prevención no puede depender de acciones aisladas. “Acá lo que falta mucho son campañas sistemáticas”, afirmó Marillán. La referente consideró que el desafío es trabajar sobre las consecuencias concretas de las conductas de riesgo: “Qué pasa si yo no uso el casco, qué pasa si yo no cruzo por las esquinas, qué pasa si yo no respeto las velocidades”.

Porque, una vez que ocurre una tragedia, ya no hay posibilidad de revertirla. “Cuando ya aparecemos los familiares de las víctimas, el daño es irreversible. Nada nos va a devolver lo que hemos perdido”, expresó.

Reclaman aumentar las penas

La organización y los familiares de víctimas de siniestros viales mantienen además el reclamo para que el Congreso de la Nación avance con un proyecto destinado a aumentar las penas. “Seguimos insistiendo con los diputados nacionales para que vayan al Congreso de la Nación y se pongan a trabajar y a debatir la ley que tiene media sanción de aumento de las penas”, afirmó Marillán.

“No por una cuestión de venganza ni para llenar las cárceles de asesinos al volante. Para que se tome conciencia de que si vos matás a alguien en un siniestro vial vas a ir preso, entonces te tenés que cuidar más”, sostuvo.

Detrás de las 42 víctimas que contabiliza la organización hay familias que deben afrontar no solamente la pérdida de un ser querido, sino también las consecuencias económicas, emocionales y sociales que deja cada tragedia.

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