La causa judicial por un trágico siniestro vial ocurrido en la ciudad de Centenario avanzó este jueves: la Justicia resolvió llevar a juicio al conductor acusado de provocar el hecho en el que murió un motociclista y otro hombre resultó gravemente herido.

La decisión fue tomada por el juez de garantías Cristian Piana, quien durante una audiencia de control de acusación resolvió hacer lugar al planteo de la fiscal del caso Lucrecia Sola y dispuso la apertura a juicio.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el hecho ocurrió el 5 de mayo de 2024, minutos antes de las 21:35.

Según la acusación, L.E.E. conducía una camioneta Chevrolet S10 por el acceso Jaime de Nevares, a la altura de la intersección con la calle rural 20. La camioneta arrastraba un carro de fabricación casera que, de acuerdo a la investigación fiscal, no contaba con un sistema de anclaje adecuado.

En esas circunstancias, mientras el vehículo transitaba por un tramo curvo del acceso, el carro se desprendió, cruzó hacia el carril contrario e impactó de frente contra una motocicleta Honda CG 150 en la que viajaban Agustín Alexis Alvarado y otro hombre identificado como R.C.V.

El impacto tuvo consecuencias devastadoras. Alvarado sufrió politraumatismos y un traumatismo de cráneo grave que le provocaron la muerte en el lugar.

El otro ocupante de la moto resultó con múltiples lesiones de consideración: contusión hemorrágica cerebral, contusión pulmonar con neumotórax, lesiones en el bazo y diversas fracturas faciales y mandibulares.

De acuerdo con los informes médicos incorporados a la causa, estas heridas le generaron una incapacidad para realizar sus tareas habituales por al menos 60 días.

La acusación de la fiscalía

Por este hecho, la fiscalía imputó al conductor el delito de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves culposas, agravados por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor.

Durante la audiencia, la fiscal Sola estuvo acompañada por la asistente letrada Dolores Franco. Además, la querella que representa a los familiares de la víctima fatal adhirió a la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.

Tras analizar los planteos de las partes y admitir la prueba ofrecida, el juez Piana resolvió que el caso avance a juicio.

El debate será realizado ante un tribunal unipersonal y ahora la Oficina Judicial deberá fijar la fecha en la que se desarrollará el proceso.

Desde la fiscalía adelantaron que, en caso de una eventual condena, no requerirán una pena superior a tres años de prisión.

De esta manera, a más de un año del trágico siniestro que conmocionó a Centenario, la causa se encamina finalmente hacia el juicio donde se intentará determinar responsabilidades por la muerte del joven motociclista.