La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a prisión perpetua de Carlos Enzo Monsalve, Julio Maxiliano Zapata y Ana María Perales por el asesinato de Agostina Gisfman, la joven de 22 años que fue apuñalada y calcinada en Neuquén en mayo de 2021. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisibles los recursos presentados por las defensas y ratificaron así las penas impuestas.

La resolución alcanza a los tres condenados por distintos niveles de participación en el crimen. Enzo Monsalve y Zapata fueron considerados coautores, mientras que Perales, esposa de Juan Carlos Monsalve, recibió la misma pena como instigadora.

La sentencia contra Perales se basó en que impulsó a su marido a matar a Gisfman después de ver una fotografía en la que aparecían juntos. Según la investigación, le exigió que cometiera el crimen y lo amenazó con abandonarlo si no lo hacía.

La investigación reconstruyó cómo engañaron a Gisfman

El asesinato ocurrió el 14 de mayo de 2021. Gisfman, oriunda de Cipolletti y madre de una niña de tres años, fue convocada a un encuentro y terminó en un basural, donde la atacaron a puñaladas. Después, los responsables quemaron su cuerpo.

La causa estableció que Juan Carlos Monsalve había conocido a la joven dos meses antes a través de Gustavo Alejandro Chianese. Monsalve le había pedido que lo contactara con una mujer que ofreciera servicios sexuales.

La situación cambió cuando Perales se fue de la casa de ambos, el 11 de mayo, tras reclamarle a su marido que cumpliera con su exigencia. Luego, Monsalve avanzó con el plan y Chianese coordinó un nuevo encuentro con Gisfman.

Cuando la joven llegó al lugar acordado, Juan Carlos Monsalve, su sobrino Carlos Enzo Monsalve y Julio Maxiliano Zapata la atacaron. Después del asesinato, quemaron el cuerpo y se retiraron.

Las condenas quedaron firmes tras dos juicios

La causa también tuvo condenas para Juan Carlos Monsalve, quien confesó su participación en el crimen, y para Gustavo Alejandro Chianese, cuya intervención fue considerada necesaria. Chianese recibió una pena de 11 años de prisión, luego de que el Tribunal de Impugnación redujera la condena inicial de 13 años.

El primer juicio por jurados fue anulado. En el segundo proceso, un jurado popular declaró por unanimidad culpables a Enzo Monsalve, Zapata, Perales y Chianese.

Con el rechazo de los recursos de las tres defensas, la Corte Suprema cerró esa instancia de revisión y dejó firmes las condenas a perpetua de los tres acusados. La sentencia de Juan Carlos Monsalve también había quedado firme.