"Yo maté a Agostina, se me fue de las manos, no tengan piedad de mí"

En la primera audiencia del juicio por jurados el acusado Juan Carlos Monsalve confesó haber matado a Agostina Gisfman, pero la culpó a ella. El brutal femicidio conmovió a todo el Alto Valle; la joven de 22 de años, de Cipolletti y madre de una niña de 2 años, fue llevada hasta un basural de Centenario, donde fue asesinada a puñaladas y quemaron su cuerpo el 14 de agosto del 2021 .

Por el femicidio están imputados Juan Carlos Monsalve, su esposa Ana María Perales, su sobrino Enzo Monsalve, Julio Zapala y Alejandro Chianese.

Monsalve, en su declaración intentó justificar su accionar señalando que la joven "era brava y la situación podría haber terminado al revés. No tengan piedad de mí, yo maté a Agostina, fue una discusión que se fue de las manos". Además, afirmó que la joven le robó 1.3 millones de pesos, cocaína y marihuana: "Me dijo que la plata me la podía devolver, pero la marihuana se la había fumado y la coca se la tomó el marido".

El testimonio del imputado tuvo lugar en la Ciudad Judicial en la ciudad de Neuquén, en donde a primera hora también se hicieron presentes familiares y conocidos, que también están acusados.

Por su parte, el fiscal jefe Juan Agustín García, remarcó que "vamos a acreditar todas las afirmaciones que hemos realizado con distintas pruebas con los y las integrantes del jurado popular".

El representante del Ministerio Público Fiscal presentó la teoría del caso al jurado popular que integran seis varones y seis mujeres, junto a cuatro suplentes distribuidos en igualdad de género: "Los diez días previstos de juicio, se probará la responsabilidad de estas cinco personas acusadas. Se hará mediante los testimonios de familiares de la víctima, policías que participaron de la investigación, médicos que intervinieron en el caso, además de quienes trabajaron con audios de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp".

No obstante, las instrucciones generales al jurado popular fueron dirigidas por la jueza de garantías, Leticia Lorenzo: “El juicio tiene cuatro momentos que son la presentación del caso que hacen las partes; la presentación de prueba de las partes; los alegatos de clausura de las partes; y por último las instrucciones finales que ustedes recibirán para pasar a deliberar sobre el caso y así emitir un veredicto”, manifestó e indicó contundente que: "Toda persona es inocente hasta que la acusación prueba la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Deben ignorar la información sobre el caso y las personas vinculadas que se haya difundido en medios de comunicación e Internet”.