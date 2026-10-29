La segunda jornada del juicio por el femicidio de Estefanía Civardi estuvo marcada por los testimonios de los policías que intervinieron durante la madrugada del 30 de julio y de una médica policial que examinó al acusado, Emerson Marín, y luego el cuerpo de la víctima. Los efectivos contaron cómo encontraron la escena y las distintas versiones que el imputado habría dado sobre lo sucedido.

Una sargento declaró que recibió un llamado de Marín cerca de las 2 de la madrugada. Según relató, el policía le dijo que su novia se había “pegado un tiro” y le pidió que fuera hasta la vivienda. Al llegar, lo encontró llorando en la vereda y repitiendo: “¿Por qué lo hizo?, si ya lo habíamos hablado”.

Otra oficial contó que Marín le describió una cena por el aniversario de la pareja. Según esa versión, Civardi habría subido corriendo las escaleras y él la habría seguido para intentar quitarle el arma, momento en que se produjo el disparo. La testigo señaló que después supo que el acusado había dado otro relato. También mencionó que conoció posteriormente la existencia de una denuncia por violencia de género presentada por una expareja del policía.

Un tercer efectivo relató que encontró a Civardi acostada en una cama matrimonial, con sangre en la nariz y sobre las sábanas. El arma estaba sobre la mesa de luz, a la izquierda de la cama, y los policías no observaron signos de vida.

La declaración más discutida fue la de una médica policial que examinó a Marín y luego el cuerpo de la víctima. La profesional dijo que el acusado estaba lúcido, que no presentaba lesiones visibles y que tenía aliento etílico. También indicó que el proyectil había quedado alojado en una almohada y que observó lesiones superficiales en el antebrazo izquierdo de Civardi.

La médica planteó que el disparo podía corresponder a una autodeterminación, pero reconoció ante las preguntas de la Fiscalía y la querella que no había medido el brazo, el antebrazo ni la mano de la víctima, y que desconocía las dimensiones del arma. Además, admitió que no podía determinar con certeza la distancia del disparo. La querella cuestionó sus apreciaciones sobre el ángulo y la posición sin esas mediciones.

Durante el interrogatorio también se mencionó que la médica está en pareja con el defensor de Marín, quien asumió el caso después de su intervención. Consultada por el fiscal Losada sobre posibles conversaciones acerca de la investigación, respondió que no tenía conocimiento de la causa. El juicio continuará con nuevas pruebas y testimonios para esclarecer la muerte de Civardi y determinar la responsabilidad penal del acusado.