Caso Agostina: La sangre hallada en la casa de Barrelier quedó bajo análisis judicial

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo elemento de relevancia luego de que trascendiera el lugar exacto donde los peritos encontraron rastros de sangre en la vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente.

Según se conoció en las últimas horas, las manchas fueron detectadas en el baño de la casa ubicada en barrio Cofico, una propiedad que quedó bajo la lupa de los investigadores desde los primeros días de la causa.

El hallazgo se produjo durante los distintos procedimientos realizados por personal de Policía Judicial y peritos especializados, quienes trabajaron en la recolección de evidencia dentro del inmueble donde, de acuerdo con la hipótesis fiscal, podría haberse cometido parte del hecho investigado.

Las muestras encontradas fueron levantadas y enviadas a análisis para determinar su origen. La principal expectativa de los investigadores es establecer si la sangre pertenece a Agostina Vega, una prueba que podría tener un fuerte impacto en la causa.

La fiscalía sostiene que Barrelier habría sido la última persona en mantener contacto con la joven antes de su desaparición y posterior hallazgo sin vida. Por ese motivo, cada uno de los elementos recolectados en la vivienda adquiere especial relevancia dentro del expediente.

Mientras avanzan las pericias biológicas y genéticas, también continúan las declaraciones testimoniales y otras medidas de prueba orientadas a reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al crimen.

Barrelier permanece detenido e imputado por el femicidio, mientras que otras personas vinculadas a su entorno enfrentan acusaciones relacionadas con presunto encubrimiento y participación posterior al hecho.

La confirmación de que la sangre fue encontrada en el baño de la vivienda agrega un nuevo capítulo a una investigación que mantiene en vilo a Córdoba y que busca esclarecer uno de los casos más conmocionantes de los últimos meses.