La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó en las últimas horas un elemento de relevancia: un video de cámaras de seguridad que muestra a Claudio Barrelier y Soledad Andreani, la tercera detenida, juntos luego del momento en que la Fiscalía sostiene que la adolescente de 14 años ya había sido asesinada.

Las imágenes fueron registradas el lunes 25 de mayo cerca de las 13 en el barrio Yofré, de Córdoba capital. En ellas se observa cómo Barrelier y Andreani descienden de un automóvil Ford Ka negro, vehículo que, según la acusación, habría sido utilizado para trasladar los restos de la víctima hasta el descampado donde posteriormente fueron encontrados. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el crimen habría ocurrido entre las 23 del sábado 23 de mayo y las 5 del domingo 24.

Qué muestran las cámaras de seguridad

La secuencia exhibe a Barrelier y Andreani compartiendo distintas actividades cotidianas. En un tramo del video se los observa frente a un comercio, mientras que en otro momento la mujer aparece hablando por teléfono celular.

También se registra una conversación entre ambos dentro del automóvil. Posteriormente, Barrelier abre el baúl, extrae una tela, la manipula y vuelve a guardarla. Luego realizan compras en un local de la zona y almacenan los productos en el vehículo.

Para los investigadores, el material resulta relevante porque permite ubicar a ambos imputados juntos después del presunto homicidio y podría contribuir a determinar cuál fue la participación de cada uno en las horas posteriores al crimen.

El peso probatorio que podría tener la grabación

Si bien el video no registra el momento del asesinato ni constituye por sí solo una prueba concluyente sobre las responsabilidades penales, sí podría convertirse en una pieza importante dentro del conjunto de evidencias que analiza la Justicia.

Los fiscales suelen utilizar este tipo de registros para reconstruir movimientos, corroborar horarios, verificar vínculos entre los involucrados y contrastar declaraciones con hechos documentados. En este caso, las imágenes podrían aportar información sobre la relación entre los acusados después del crimen y sobre las actividades que desarrollaron en las horas posteriores al presunto descarte del cuerpo.

Dos imputados y una investigación en curso

Claudio Barrelier permanece señalado como el principal acusado en la causa por el femicidio de Agostina Vega. Soledad Andreani también se encuentra detenida e imputada dentro de la investigación que busca establecer las circunstancias exactas del hecho y las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.

Mientras avanzan las pericias y el análisis de nuevas evidencias, el video incorporado al expediente aparece como uno de los elementos que podrían influir en la reconstrucción judicial de una causa que sigue generando fuerte conmoción social en Córdoba.